〈勞動基金績效〉台股反彈推一把 勞動基金預告5月收益會更好

勞動基金 4 月收益報喜。勞動基金運用局副局長劉麗茹今 (1) 日透露，受惠於台股 5 月走揚，預估 5 月基金收益與 4 月差不多，甚至有機會更好，目前勞動基金布局主要鎖定電金傳，其中電子股比重高達 6 成；此外，勞動基金也新增海外的氣候變遷項目。

勞動基金運用局今天舉行例行記者會，媒體關切勞動基金 5 月能否繼續繳出亮眼績效。對此，劉麗茹說，5 月台股表現不錯單月漲幅約 5%~6%，但國外股市略有回跌，在一漲一跌消長下，評估 5 月收益可望繼續成長，收益數研判與 4 月相去不遠。

劉麗茹說，目前勞動基金布局國內股票比重約 46%、國外約 54%，國內以台股為主，主要以電子股為主比重約 6~7 成，其中持有「護國神山」台積電 (2330-TW) 仍維持一定比例持股，強調勞動基金採長線布局，會穩定的長期持有，不會短線殺進殺出。

至於海外標的則不侷限著重特定國家，劉麗茹指出，目前股市主要以 AI 題材為主；此外，勞動基金 4 月也新增海外的氣候變遷的項目，撥款投資金額約 6 億美元，整體而言，勞動基金投資布局是以國內外衡平布局為主。

勞動基金運用局今天公布投資績效，4 月勞動基金單月收益數 453.7 億元，累計至今年前 4 月收益數共 2643.9 億元、收益率 4.86%。