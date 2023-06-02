〈台股盤中〉電金傳聯手助攻價量齊揚漲逾180點 攻16700點波段高點

台股今 (2) 日電金傳大族群同步走揚，權王台積電 (2330-TW) 領軍多頭，資訊、綠能股助攻，帶動大盤指數開高走高，盤中大漲逾 180 點，推升指數站上 16697 點高點，在資金簇擁下單日成交量上看 3000 億元。

美股四大指數同步收紅，台股也沾光受惠，指數以 165252 點開出後，由半導體、儲能族群點燃多頭攻勢，推升大盤指數一路朝 16600 點挺進，盤中高點突破 16700 點整數關卡。

台積電今天以 559 元開出後，盤中漲逾 1.6%、股價高點站上 560 元；聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 也在買單敲進下支撐股價在平盤上震盪。

資訊族群中精誠 (6214-TW) 盤中站上漲停關門，三商電 (2427-TW) 盤中也有近 6% 漲幅，訊連 (5203-TW)、華經 (2468-TW)、邁達特 (6112-TW) 盤中也在買單敲進下帶動股價走揚。

電腦族群中，承啟 (2425-TW)、倚天酷碁 (2432-TW) 雙雙攻上漲停，宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW) 盤中漲勢兇猛，漲幅均逾 9% 以上，緯創 (3231-TW) 則大漲 8% 以上，帶動股價站上波段新高。光寶科 (2301-TW)、緯穎 (3231-TW) 盤中也有 4% 以上漲幅。

氣溫高升也炒熱綠能股行情，亞力 (1514-TW)、樂事綠能 (1529-TW)、華城 (1519-TW) 盤中先後攻上漲停，士電 (1503-TW)、力山 (1515-TW)、高力 (8996-TW)、東元 (1504-TW)、中興電 (1513-TW) 盤中也有 4% 以上漲幅。

觀光股中王品 (2727-TW) 盤中大漲逾 6%，鳳凰 (5706-TW)、國賓 (2704-TW)、晶華 (2707-TW) 也各有 2% 以上漲幅。

航運股相對疲弱，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 雙雙在平盤下整理，貨櫃三雄萬海 (-TW) 相對有撐，盤中漲逾 1%，陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 則在平盤下震盪整理。