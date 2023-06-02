〈台股盤後〉台積電帶頭衝 漲194點收16706點 周線連三紅

美股周四全面收漲，隨著美債違約危機解除，台股今 (2) 日電金傳產權值股齊揚，權王台積電 (2330-TW) 領軍多頭上攻，重電、AI 概念股再度點火，族群快速輪動、上沖下洗，指數開高走高，終場上漲 194.26 點，收在 16706.91 點，成交值 3599.84 億元，再創一年來新高，周線連三紅。
觀察電子權值股表現，在輝達執行長黃仁勳透露，下世代晶片仍由台積電代工後，台積電股價強漲慶賀、上漲 2%，收 562 元，聯發科 (2454-TW) 也上漲 0.4%，鴻海 (2317-TW) 則是開高走低，收平盤價 108 元。日月光投控 (3711-TW) 狂飆 4%，廣達 (2382-TW) 也勁揚逾 2%，聯電 (2303-TW) 同樣站穩盤上。
輝達 AI 概念股再度發燙，技嘉 (2376-TW)、雙鴻 (3324-TW) 狂飆超過 6%，京元電子 (2449-TW)、緯穎 (6669-TW)、微星 (2377-TW)、南電 (8046-TW) 漲幅都超過 3%。
重電族群重新燃起多頭火苗，亞力 (1514-TW)、華城 (1519-TW) 叩關漲停，士電 (1503-TW) 大漲超過 6%，中興電 (1513-TW) 漲幅也超過 3%。