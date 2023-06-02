第1季買房量降幅創紀錄 投資客大舉撤出美國房市

隨著利率上升、房價下滑，靠美國房市賺錢的機率越來越低，投資客被被退出市場，買家大幅萎縮，相互之間的價格競爭也隨之出現緩解。

美國線上房產經紀公司 Redfin 最新數據顯示，與去年同期相比，美國房市投資客在第 1 季購買的房屋減少了 48.6%，這是有記錄以來最嚴重的暴跌。

該經紀公司表示，由於信貸環境收緊，仍活躍於市場的投資客已轉向購買或轉手更平價的房產，因為低價住房融資更容易，需求也更多。第 1 季低價住房購買量飆升至 2 年來的高點，其中有 41.1% 的投資客是首次購屋，這個比率也創新高記錄。

Redfin 資深經濟學家伯卡利 (Sheharyar Bokhari) 表示，總體而言，投資客已經「對購屋踩下剎車」。

然而，他說：「投資客在美國房市所占比例仍然比疫情前更大，在待售房屋房源如此不足之際，這可能會給個人買家帶來挑戰。」

今年第 1 季，投資客只買進新增房源的 17.6%，低於上年同期的 20.4%。即使如此，投資客在已購房屋中所占比例仍接近歷史最高水平。

美國 30 年期固定房貸利率已迅速上升至 7% 以上，這是自網路泡沫破裂時期以來從未見過的，是需求降溫的主要驅動力。

高盛則是提出不同的看法。首席信貸策略師卡若韋 (Lotfi Karoui) 向客戶提供了一些利多，就是房貸利率預計即將見頂，並在 2024 年降至 6% 以下。

他指出，居民住房負擔能力略有改善，但仍處於 10 年來的低點。而成屋庫存仍然異常緊張。

他在報告中寫道：「2023 年之後，隨著政策收緊的影響消退，預計美國房價將出現反彈。雖然我們的經濟學家認為今年有可能再次升息，但基本預期是 Fed 已經停止收緊政策。歷史證明，以 1995 年、2000 年和 2018 年為例，房價往往會在一個升息周期結束後上漲。」

但市場分析人士指出，令人欣慰的是，投資客不再像疫情前和疫情期間那樣因需求旺盛到引發價格戰。由於資金成本上升，融資交易變得更具挑戰性，預計這將繼續給購屋族帶來壓力。