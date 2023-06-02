參院通過調高債務上限 投資人期待就業數據 美債殖利率持穩

美國國債殖利率周五 (2 日) 幾乎沒有變化，因為投資人期待關鍵的就業數據，而且財政責任法案在參議院獲得批准，確保美國不會違約其債務。

美東時間上午 6 點 35 分，10 年期美國國債殖利率上漲 0.8 個基點至 3.616%。2 年期美國國債上漲 1 個基點至 4.351%。

殖利率與價格呈倒掛關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

美國參議院周四 (1 日) 晚間跟進眾議院投票通過財政責任法案，提高了債務上限並限制未來 2 年的政府支出。距離 6 月 5 日的最後期限只有幾天的時間，屆時美國可能會違約，導致全球經濟動盪。

經過數周的緊張談判和關於國會是否會批准該協議的緊張情緒，總統拜登預計將在周五簽署該法案成為法律；但該協議仍受到共和黨和民主黨的批評。

此外，投資人考量美國經濟前景和 Fed 貨幣政策，關注 Fed 是否會繼續升息。

Fed 官員就是否認為有必要進一步收緊貨幣政策以冷卻包括就業市場在內的經濟並降低通膨給出不同的訊息。因此，投資人正在密切關注可能為 Fed 決定提供方向的經濟數據。

周四發布的美國 ADP 私營就業人數顯示 5 月企業新增了 27.8 萬個工作崗位，超過《道瓊》普遍預期的 17.8 萬個。5 月就業報告將於周五發布，接受《道瓊》調查的經濟學家預計，與 4 月的 25.3 萬相比，該報告將反映 19 萬的就業成長放緩。