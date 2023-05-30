投資人等待債限協議付諸表決 美債殖利率暴跌

美國國債殖利率周二 (30 日) 下跌，因市場在周一 (29 日) 因陣亡將士紀念日休市後重新開市，投資人準備在 6 月 5 日債務大限截止日期前就協議進行投票。

美東時間上午 6 點 38 分，10 年期美國國債殖利率大跌 9.5 個基點至 3.725%。2 年期美國國債殖利率下跌 7.9 個基點至 4.51%。

殖利率和價格走勢相反，1 基點等於 0.01 個百分點。

周末時，拜登總統和眾議院議長麥卡錫就提高債務上限達成一致。此前，財政部長葉倫上周五 (26 日) 表示，美國最快將在 6 月 5 日出現債務違約，比之前的 6 月 1 日截止日期晚了幾天。

預計將於周三 (1 日) 在共和黨控制的眾議院以及本周稍後在民主黨控制的參議院對該協議進行表決。部分共和黨員周一表示，他們不會同意該協議，暗示在獲得批准之前還有一段路要走。

然而，兩黨人士表示，預計還是會找到解決方案，而且分析師似乎對在截止日期前批准協議持樂觀態度。

其他方面，投資人消化了周五公布的 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數上揚 0.4%，高於預期。PCE 指數是 Fed 首選的通膨指標。

隨著 Fed 利率政策的不確定性增加，以及官員們是否會進一步升息以對抗持續的通貨膨脹，不確定性也在增加。

預計本周將公布一系列就業數據，這些數據可能會提供有關美國經濟狀況的最新線索，這也可能影響貨幣政策。