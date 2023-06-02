【產業概觀】Compuetex展將落幕，從黃仁勳看科技趨勢，CPU與GPU的差異、概念股一次看

2023 COMPUTEX 展將落幕，這次是 3 年來正式回歸完整規模的實體展，將於今天落幕，本篇帶大家一起比較 CPU、GPU 差異並認識 AI 相關概念股。

根據貿協董事長黃志芳表示，今年聚集 26 個國家地區、有上千家廠商參與，盛況空前，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳開展演講外，高通、Spermicro、宏碁等龍頭企業領導者也都會在現場發表演說。

一、AI 時代來臨，執行長黃仁勳談話重點節錄

強調 GPU 建置資料中心成本遠低於 CPU

NVIDIA 執行長黃仁勳 29 日 Computex 舉辦主題演講，內容主要圍繞在人工智慧 (AI)，同時比較資料中心的成本架構，表示使用 GPU 建置的資料中心將遠低於 CPU 。

並認為即便 CPU 運算速度不斷提升，但進入 AI 時代後以 CPU 為運算的基礎已經結束，大型語言模型 (LLM) 需要新的解決方案。

並列舉以 1000 萬美元預算為例，CPU 與 GPU 所建置的資料中心做比較

上表顯示，以 GPU 所建置的資料中心，不論是功耗或者資料處理量皆優於 CPU ，同時對 LLM 處理量是 CPU 的 44 倍。

而若以處理「相同資料量」的 LLM 來看， CPU 與 GPU 的建置成本如下

由上方兩張圖比較可以發現，GPU 在 LLM 處理的速度皆優於 CPU。

這主要是因為 GPU 在特定領域的運算優於 CPU，因此比起使用 CPU 直接用 GPU 來運算更佳。

到底是甚麼原因導致這種差異？接著我們比較 CPU 與 GPU 的差異。

二、 CPU 與 GPU 的差異介紹

CPU (中央處理器) 是伺服器中的核心運算單元。可處理執行作業系統和應用程式所需的所有類型的運算任務。

GPU (圖形處理單元) 是類似的硬體元件，但更專業，相較於一般 CPU，它能夠更有效地處理平行執行的複雜數學運算。

GPU 最初是為處理遊戲和動畫中的圖形轉譯任務而建立，原因是電腦圖形和動畫的出現，由於每個像素都有自己的色彩、光線強度和移動。當時 CPU 上的幾何數學計算引起效能問題，使得製造商意識到，卸載常見的多媒體導向任務可減輕 CPU 並提高效能。

CPU 與 GPU 兩者間的區別主要在於功能

伺服器無法在沒有 CPU 的情況下執行。

主要是 CPU 會處理伺服器上所有軟體正確執行所需的所有任務。

GPU 則是支援 CPU 來執行並行計算。相較於 CPU， GPU 工作負載可更有效地處理多個運算密集型應用程式，例如機器學習和人工智慧、高效能運算、自駕車晶片等。

換句話說，CPU 像是個負責協調整個系統的人，而 GPU 則是解決數學問題比較快。

三、AI 概念股

透過黃仁勳本次在 Computex 的演說，我們可以發現隨著運算效能的提高、 ChatGPT 熱潮興起、皆連推升市場於 AI (人工智慧) 的期待。

趨勢一旦形成，就不容易改變，可以預期未來伺服器資料中心建置需求將有機會持續蓬勃發展。

推薦延伸閱讀：伺服器是什麼？概念股有哪些？

台灣位處供應鏈中重要的一環， AI 的熱潮將有機會帶動台廠上下游供應鏈，故我們整理的 AI 概念股如下

先進製程 IP 來看，具相關的個股有 (3661-TW) 世芯 - KY、(3443-TW)創意、(6643-TW)M31、(2388-TW)威盛、(2330-TW)台積電。

高速傳輸相關則是 (4966-TW) 譜瑞 - KY、(5269-TW)祥碩、(6756-TW)威鋒電子

印刷電路板或 IC 載版有：(2368-TW) 金像電、(8046-TW) 南電、(3037-TW) 欣興、(3189-TW) 景碩。

組裝代工有：(2382-TW) 廣達、(2356-TW) 英業達、(3231-TW) 緯創、(6669-TW) 緯穎。

伺服器管理晶片：(5274-TW) 信驊。

先進封測有：(2449-TW) 京元電、(6515-TW) 穎崴。

顯示卡相關則有 (2376-TW) 技嘉、(3515-TW)華擎、(2377-TW)微星、(6150-TW)撼訊、(2357-TW)華碩。

AI 晶片算力提高勢必帶來相應的發熱量，因此均熱片與伺服器的散熱也會成為不可或缺的一部分。

散熱相關的個股有：(3653-TW) 健策、(3324-TW) 雙鴻、(3017-TW) 奇鋐、(8996-TW) 高力。

未來若有新的相關概念股，未來該篇文章出處也會持續更新喔！(文章來源：AI 概念股一次看)

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