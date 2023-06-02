〈台股盤前要聞〉宏碁PC新訂單湧、醫揚AI訂單顯著跳增 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。宏碁董事長陳俊聖表示，PC 產業庫存鬧鬼 (Haunted) 情況已過，宏碁庫存也已回到健康水位；研揚子公司醫揚與輝達 NVIDIA 成為醫療策略夥伴後，隨著疫情趨緩、供應鏈大幅改善，AI 醫療設備訂單顯著跳增，整體訂單能見度長達 2-3 年。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

陳俊聖：PC 產業庫存鬧鬼已過 宏碁資訊推企業級生成式 AI

PC 大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖昨 (1) 日出席 COMPUTEX 表示，PC 產業庫存鬧鬼 (Haunted) 這件事已過，宏碁庫存也已回到健康水位，第二季後半段起有新訂單湧入，下半年情況會比較好。閱讀全文...

輝達醫療策略夥伴 醫揚 AI 訂單顯著增 能見度逾 2 年

研揚 (6579-TW) 子公司醫揚 (6569-TW) 與輝達 NVIDIA(NVDA-US) 成為醫療策略夥伴後，隨著疫情趨緩、供應鏈大幅改善，AI 醫療設備訂單顯著跳增，整體訂單能見度長達 2-3 年。法人看好，醫揚今年營收有望再創高，獲利同步看增。閱讀全文...

南科發生壓降 台積電預期不影響營運、聯電部分晶圓報廢

南科昨 (1) 日下午發生壓降情況，對此，台積電 (2330-TW) 表示，不預期對營運造成影響，聯電 (2303-TW) 則說，有部分晶圓報廢，損失情況待進一步統計。閱讀全文...

印度半導體投資傳卡關 鴻海：持續與政府溝通

鴻海 (2317-TW) 在印度 28 奈米半導體合資計畫，傳出補助申請恐遭印度政府駁回，對此，鴻海昨 (1) 日發出聲明表示，目前仍在與印度政府密切溝通、討論。閱讀全文...

上市公司員工酬勞前 10 名 半導體包辦 8 名次 日月光 550.8 萬元稱雄

證交所昨 (1) 日公布上市公司員工平均薪資費用，排名前 10 名的公司中，半導體就包辦 8 個名次，日月光投控 (3711-TW) 以 550.8 居冠，瑞鼎 (3592-TW)500.1 萬元緊追在後，聯發科 (2454-TW) 則以平均薪酬 499.2 萬元排名第三。閱讀全文...

日月光搶 AI 商機 推 FOCoS-Bridge 整合多顆 ASIC

日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光昨 (1) 日宣佈 Fan-Out-Chip-on-Substrate-Bridge(FOCoS-Bridge) 實現最新突破的技術，在 70mm x 78mm 尺寸的大型高效能封裝體中透過 8 個橋接連接 (Bridge) 整合 2 顆 ASIC 和 8 個高頻寬記憶體 (HBM) 元件，可滿足不斷發展的 AI 和 HPC 需求。閱讀全文...

永豐金將 AI 列最高決策 全體員工禁止做兩件事嚴控風險

永豐金 (2890-TW) 今 (1) 日召開法說會，總經理朱士廷展望國內下半年景氣表現，他樂觀認為「逐季走高」。此外，朱士廷表示，永豐從數年前已經將 AI 列入最高的策略之中，宣示加速數位轉型，但考量生成式 AI 服務風險，禁止金控全體員工做兩件事，以在發展中仍能以內稽內控嚴控風險。閱讀全文...

剛性需求 + 交屋潮挹注 六都 5 月房市交易量創今年新高

全台六都會區分別公布 2023 年 5 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 1368 棟，爲今年來最大量，月增 33.7%，年減 6.4%，今年前 5 月交易量累計爲 8 萬 6640 棟，年減 21.4%，爲 5 年來同期新低。5 月的交易量並以新北的 5562 棟最多，月增 43.9%，成長幅度也六都之冠。閱讀全文...



