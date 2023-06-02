搭上AI列車，存股也能翻身

台股指數的漲跌，這一週來看，市場的興奮度明顯有些冷卻，最主要就是本來台積電強勢帶動整個指數的行情暫時休息；但我們可以看到很健康的現象，就是本來台積電拉不動的中小型股轉強了；也就是明顯的資金移轉輪動表現，只要還有主流股在動，就不用那麼擔心行情風險。

而主流族群還是跟前一週沒有太大差異，一樣是 AI、軍工、觀光、儲能相關概念股最能吸金，不過也與指數未連續飆升有關，不少資金看起來也不想停泊太久，以致於部分個股一日行情的表現是在所難免。

在筆者分享完伺服器 PCB 板大哥 (2368-TW) 金像電後，就來看看二哥健鼎吧! 這波 AI 熱潮，甚至也擴散到了傳統營運穩健，有定存股性質的 (3044-TW) 健鼎上。

就所有產品品項加總來看，健鼎也是世界第 7 大廠，於台灣排名第 4，低於臻鼎、欣興、華通。

多虧了其在伺服器板的地位，以及因為市場需求有增加產能計畫 (無錫廠)，同時在其 AI 伺服器有望通過認證後，受惠這波 AI 伺服器成長趨勢 (健鼎近年伺服器板在營收佔比大約 2 成上下)，成了股價的催化劑。

回頭看看去年 Q3 時，在未有 AI 伺服器板的想像空間前，已經屬於位階低 + 本益比低的標的，當時筆者看法如下:” 從營收角度來看，多個月分以來營收大多維持年成長，雖然沒能繼續往上墊高，但在電子業庫存調整的壓力下，營收維持高檔沒太大的下滑已經是不錯表現。

值得關注的地方在於健鼎將因應傳統旺季，會加快庫存打消的動作；目前產品週期較長的汽車 / 網通產品庫存水位較高，但在 Q3 第一個月也是出貨動能較強勁的區塊 (比起消費性的電腦、手機、光電等)，因此庫存壓力得以減緩，整體下半年營運不會爆發但可以以溫和成長看待；對應到目前股價位置，實屬有相對偏低的狀況，都還在 2021 年的低點下方整理，後市值得關注。”

類似於金像電搭上 AI 話題的表現，健鼎在 Q1 財報不佳影響下跌後，5/19 順利突破前高；要知道通常波動較小、營運較穩定的標的能夠創波段新高，就不容易像題材股出現波動大幅震盪，很有機會是另一種行情的啟動，近期也在順利回測先前的前高位置後重新創波段收盤新高價。

因為今年終端景氣仍差，從 Q1 獲利數字來看，2023 年全年獲利不能過度樂觀，但在新產能開出後，明年獲利要超過去年不是難事，若以 10 倍出頭本益比預估，目前股價也屬合理而已，若市場在其搭上 AI 商機後能提高對其本益比評價，那就仍有空間可期待。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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