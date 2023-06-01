台美簽署貿易倡議首批協議 「台美中小企業諮詢會」3面向助攻

「台美 21 世紀貿易倡議」首批協議今 (1) 日正式簽署，首批協定內容包括雙方中小企業合作，經濟部中小企業處也成立「台美中小企業諮詢會」，雙方將透過資源互通、議題互助以及企業互動等三大面向進行合作。

中小企業處表示，台美中小企業諮詢會將針對台美中小企業合作與發展策略、經商面臨挑戰，提供諮詢建議，並將借重產業及公協會經驗及網絡，提供中小企業協助。

根據中小企業處規劃，諮詢會成員除政府相關單位外，將邀集對美合作有實績之中小企業、熟稔美國事務之公協會法人、對美經貿專家等。

中小企業處表示，未來台美雙方將透過資源互通、議題互助以及企業互動等三大面向進行合作。

首先是資源互通，雙方將建置專屬網頁，整合赴美經商所需資訊，使雙方業者經商更順利；另推動育成中心、加速器等機構之合作。

第二、議題互助部分：台美雙方將促進婦女及新創企業參與，交流資訊和成功案例，協助中小企業適應不斷變化的市場條件。

第三在企業互動部分，雙方將透過「中小企業對話」定期交流機制，邀請台美官方代表及民間企業共同參與，促進彼此合作商機。

中小企業處表示，透過台美中小企業諮詢會的成立，經濟部中小企業處將廣納各界建言，攜手民間共同提升台美經貿合作實質效益，協助中小企業拓展美國市場，共創商機。