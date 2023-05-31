〈能源盤後〉OPEC+在即 俄表態沒必要減產 原油收4周低點 WTI跌破70美元

原油期貨價格周二 (30 日) 收在近 4 周最低點，WTI 原油跌破每桶 70 美元水準，係因交易員等待石油輸出國組織及其盟友 (即 OPEC+) 定於本周末舉行的會議結果。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.21 美元或 4.4%，報每桶 69.46 美元。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 3.53 美元或 4.6%，報每桶 73.54 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油期貨均創 5 月 4 日以來的最低收盤價。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 4%，收每加侖 2.60 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.7%，收每加侖 2.28 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.7%，收每百萬 Btu 2.33 美元

市場驅動力

自 2023 年初以來，由於市場預期全球經濟成長放緩，令能源產品價格承壓，油價已經回落。

OPEC + 目前已宣布的減產對價格的影響有限，但交易員將密切關注 6 月 4 日將舉行的 OPEC + 會議。

Navellier Calculated Investing 投資長 Louis Navellier 周二表示，6 月 4 日的 OPEC+ 會議應該相當關鍵。他指出，沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間的局勢越來越緊張，因為俄羅斯向全球市場輸送越來越多廉價的重質原油，意味著持續破壞沙國為提振油價所做的努力。

上周沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲嚴厲警告石油投機者「小心」，因為「4 月初宣布減產後油價飆漲的歷史將重演」，分析師認為該言論意味 OPEC + 本周日將決定更多減產措施，因而激起油價攀升。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 報告指出，雖然沙國能源部長暗示需要進一步減產，但俄羅斯總理已表態「沒必要進一步減產」。

儘管如此，她指出，若需求設法維持當前的力道，加上夏季旅遊是原油需求旺季，再配上 OPEC + 更多減產措施和美國回補戰略石油儲備量 (SPR) 的計畫，如此一來，供需之間的差距就會大幅收窄，可能導致庫存一連串下降，從而提供價格支撐力。

與此同時，天然氣期貨價格下跌，Dircksen 表示，這係因美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 發布 8 至 14 天氣溫展望，顯示製冷需求到 6 月 12 日之前仍保持疲弱，因美國本土大部分氣溫僅低於或接近平均水準。

