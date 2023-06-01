設備廠迅得接單強勁 估第二季營收將挑戰歷史新高

半導體及 PCB 設備廠迅得 (6438-TW)去 (2022) 年營收獲利雙雙改寫新高，延續此動能，看好直至今年第三季接單依然強勁，迅得今 (1) 日公布 5 月營收爲 5.12 億元，月減 10.64%，年增 10.4%，同時，在第二季的 4、5 兩個月營收累計已達 10.86 億元的基礎下，6 月積極出貨，預估有利第二季單季挑戰新高。

迅得歷史單季營收新高爲去年第三季的 16.04 億元。

屬於台積電 (2330-TW) 供應商的迅得，預估今年資本支出大幅成長 1 倍到 20 億元，迅得投資設立桃園中壢新廠，主要爲生產並供應半導體製程的搬運及倉儲設備，將在本月正式動土。

迅得 2023 年第一季營收 15.68 億元，稅後純益 1.89 億元，季增 61.54%，年增 22.72%，每股純益達 2.64 元，改寫同期新高。目前迅得在手訂單逾 30 億元，預期今年營收可達雙位數成長再創新高，具備賺逾 1 個股本的實力。同時，迅得今年將再進行投資 20 億元與建中壢新廠。

依迅得目前手中訂單研判，2023 年前三季的營收都能 15-16 億元，目前也在對第四季接單之中。

迅得預估今年資本支出大幅成長 1 倍到 20 億元，迅得投資設立桃園中壢新廠，主要爲生產並供應半導體製程的搬運及倉儲設備。

迅得 2023 年 1-5 月營收 26.54 億元，年增 25.21%。