薪資、股利雙升 2022年綜所稅收淨額2440億元、年增4成

2022 年度所得稅申報已在 31 日截止，根據財政部財政資訊中心初步統計，綜所稅申報件數 655 萬 9199 件，稅收淨額 2440.38 億元，分別較去年同期增加 1.74%、39.51%，分析主要與去年的薪資與股利所得同步增加所致。

根據財政資訊統計，截至今 (2023) 年 5 月 31 日包括綜所稅、營所稅的總申報件數、稅收淨額均較去年增加，但因申報資料目前尚在統整中，總申報件數及繳稅金額仍以最終統計資料為準。

在綜所稅部分，今年總申報件數共 655 萬 9199 件，較去年度 644 萬 6953 件，增加 11 萬 2246 件，成長 1.74%；總自繳稅額為 3026.61 億元，較去年度 2286.17 億元，增加 740.44 億元。

財政部表示，在減除退稅金額 586.23 億元後，稅收淨額 2440.38 億元，較去年度 1749.30 億元，增加 691.08 億元，成長 39.51%。

財政部分析，結算申報件數略為增加及稅收淨額增加，推估是因為 2022 年薪資所得及股利所得增加所致。

在營利事業所得稅部分，總申報件數 105 萬 8379 件，較去年度 102 萬 6434 件，增加 3 萬 1945 件，年增 3.11%；總自繳稅額 7855.05 億元，較去年度 7072.40 億元，增加 782.65 億元，增加 11.07%。

另外，境外電商申報營利事業所得稅件數 117 件，申報應納稅額 16.92 億元。財政部分析，申報件數成長率與去年約略相當；申報自繳稅額增加，主要是部分公司去年度獲利較前一年度增加所致。