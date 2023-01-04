〈焦點股〉PCB南向及載板設備需求旺 迅得、由田股價強

半導體、載板及 PCB 設備廠迅得 (6438-TW)、群翊 (6664-TW) 及由田 (3455-TW) 在 2022 年及今年均有來自半導體封測及載板的訂單推升營收，同時在 PCB 及上游基材廠去年來密集宣布在東南亞建置產能，相關設備廠將有助於提高接單量，目前接單能見度高，且確定 2022 年營收將改寫新高，設備廠族群今 (4) 成為盤面強勢股焦點，尤其迅得盤中最高強漲超過 5% 最帶勁。

群翊 2022 年前三季營收 17.42 億元，稅後純益 5.01 億元，已超過去年獲利，年增 1.22 倍，每股純益 9.1 元。群翊至 2023 年底訂單已接滿，並已排到 2024 年。群翊指出，公司半導體產業設備相關產品比重約 5-10%，目前消費性電子市場影響較大，不過高階產品需求仍強勁，因此公司受影響並不大。

群翊認為東協市場製造需求仍強勁，馬來西亞、越南主要都是新增載板訂單，另外泰國方面車用 PCB 需求也蓬勃發展。

迅得 2022 年 12 月營收 5.37 億元，創歷史同期新高，月增 14.51%，年增 24.8%，在載板及半導體設備訂單穩定挹注下，第四季營收爲 14.71 億元，季減 8.25%，年增 15.54%，爲歷史單季次高；累計 2022 年全年營收以 57.62 億元，改寫歷史新高，年增 17.45%。

依迅得目前的接單狀況估算，預估 2023 年前三季產能滿載，單季都會有 15-16 億元的歷史高檔營收。

迅得目前對於半導體設備包括晶圓製造、IC 封測及 IC 載板等，已占營收比重的 62%。談到日前已有載板廠削減 2022 年及 2023 年的資本支出預算的計畫，就迅得而言，目前並沒有接到任何載板廠取消訂單的通知，且預估對載板廠 2023 年的設備出貨將維持 2022 年的金額。

AOI 檢測大廠由田表示，應用於載板、PCB、面板及半導體等產業需求的 AVI、AOI 設備，已有完整產品覆蓋，預期導體營收貢獻將逐步上升，推升營運穩定成長。載板為由田近年營收主要動能，公司指出，由田除掌握台系載板大廠訂單以外，隨著中系載板廠嶄露頭角，對中國市場布局也相當積極，載板相關設備訂單一路看到 2023 年。