迅得12月營收5.37億元改寫同期新高 全年以57.62億元登頂

半導體及 PCB 設備廠迅得 (6438-TW) 在去年第三季營收以 16.04 億元，改寫歷史新高，迅得今 (3) 日公布去年 12 月營收 5.37 億元，創歷史同期新高，月增 14.51%，年增 24.8%，全年營收以 57.62 億元，改寫歷史新高。

迅得 2022 年 12 月營收 5.37 億元，創歷史同期新高，月增 14.51%，年增 24.8%，在載板及半導體設備訂單穩定挹注下，第四季營收爲 14.71 億元，季減 8.25%，年增 15.54%，爲歷史單季次高；累計 2022 年全年營收以 57.62 億元，改寫歷史新高，年增 17.45%。

依迅得目前的接單狀況估算，預估 2023 年前三季產能滿載，單季都會有 15-16 億元的歷史高檔營收。

迅得目前對於半導體設備包括晶圓製造、IC 封測及 IC 載板等，已占營收比重的 62%。談到日前已有載板廠削減 2022 年及 2023 年的資本支出預算的計畫，迅得總經理王年清指出，就迅得而言，目前並沒有接到任何載板廠取消訂單的通知，且預估對載板廠 2023 年的設備出貨將維持 2022 年的金額。

迅得在半導體設備的晶圓製造部分，2022 年前三季占營比重 10%，而 2023 年的晶圓製造設備自動化業務，隨著台灣晶圓代工龍頭的海內外積極擴張，且迅得在積極參與之下，預估 2023 年在營收金額上可望有 50-60% 的高幅成長。

迅得 2022 年前三季營收 42.9 億元，稅後純益 5.5 億元，每股純益 7.77 元。迅得 2022 年前 11 月營收 52.25 億元，已超越 2021 年全年的 49.06 億元，全年營收並以 57.62 億元再創新高。