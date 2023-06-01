勞動基金報喜！前4月賺2643.9億元、收益率4.86%

升息循環有望進入尾聲，股債市場也逐步回穩。根據勞動基金運用局今 (1) 日公布的績效，4 月勞動基金單月收益數 453.7 億元，累計至今年前 4 月收益數共 2643.9 億元、收益率 4.86%。

統計到今 (2023) 年 4 月底，勞動基金整體評價後收益數為 2643.9 億元；收益率 4.86%，其中新制勞退基金收益數 1700.5 億元、收益率 4.69%，舊制勞退基金收益數 492.2 億元、收益率 5.74%；勞工退休基金收益數 2192.7 億元、收益率 4.89%。

勞保基金收益數 434.2 億元、收益率 5.83%，就業保險基金收益數 11.8 億元、0.75%，勞職保基金收益數 1.6 億元、收益率 0.46%，積欠工資墊償基金收益數 3.6 億元、2.39%。

在基金規模部分，截至 4 月底基金規模共 5 兆 7438 億元，其中新制勞退基金規模為 3 兆 7017 億元，舊制勞退基金規模 9898 億元，勞保基金規模 8411 億元，就保基金規模 1596 億元，勞職保基金規模 356 億元，積欠工資墊償基金規模 160 億元。

展望後市，勞動基金運用局表示，在全球通膨趨緩幅度有限、金融體系風險仍高、俄烏戰爭僵持及美中角力等不確定因素影響，對國內景氣影響仍需觀察。

勞動基金運用局表示，儘管近期通膨有放緩跡象，但經濟景氣動能也同步降溫，加上歐、美銀行體系危機未解，金融市場風險仍未消除，後續將掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。