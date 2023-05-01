股市回升加持 勞動基金3月收益數2190億元

3 月股市回升，帶動勞動基金投資收益績效回穩，根據勞動基金運用局公布，截至 3 月底評價收益數為 2190.2 億元、收益率 4.05%，單月收益數約 1000.7 億元。

根據勞動基金運用局統計，截至 3 月底止，新制勞退基金收益數為 1387.1 億元、收益率 3.84%，舊制勞退基金收益數為 426.9 億元、收益率 4.99%，合計新舊勞退基金收益數 1814 億元、收益率 4.06%。

勞工保險金收益數為 365.8 億元、收益率 4.95%，就業保險基金收益數 5.1 億元、勞職保基金收益數 1.2 億元、積欠工資墊償基金 4.1 億元。

在基金規模部分，整體勞動基金截至 3 月底止規模 5 兆 6654 億元，其中，新制勞退基金規模共 3 兆 6503 億元，舊制勞退基金規模為 9778 億元，勞保基金規模為 8281 億元，就保基金規模為 1581 億元，勞職保基金規模為 351 億元，積欠工資墊償基金規模為 160 億元。

勞動基金運用局表示，就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多 (2013~2023 年 3 月) 平均報酬率為 4.49%，國保基金近 10 年多 (2013 年到 2023 年 3 月) 平均報酬率為 4.73%，長期投資績效穩健。

整體而言，近期歐美通貨膨脹雖有放緩跡象，但各國為對抗通膨積極升息政策，對經濟及金融市場衝擊已逐漸發酵，加上全球地緣政治，美中科技爭端持續等不確定因素影響，增加了金融市場風險，勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散投資風險，提升基金長期投資效益。