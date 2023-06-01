【熱門話題】ChatGPT手機版上線囉！運作原理與手機應用實例分享一次看

日前 OpenAI 推出的 AI 聊天機器人 ChatGPT 爆紅，主要是因其用途十分廣泛，並且能以貼近一般人的對話方式互動，就好像和真人對話一般，本篇我們就搶先討論 ChatGPT 的實際應用場景與案例運用分享。

一、ChatGPT 的原理

ChatGPT 是使用基於 GPT-3.5 架構大型語言模型，主要是透過機器學習中的「強化學習」進行訓練，並透過人類回饋來增強學習最佳化對話模式，完成複雜的自然語言處理 (NLP)。

再不斷的學習下就會讓對話過程很有真實感，更多說明與概念股，可以看 : ChatGPT 史上最快破億用戶的機器人

二、ChatGPT 11 大功能 38 種應用場景

ChatGPT 目前仍然處預覽研究階段 (資料僅到 2021 年以前)，服務完全免費，但前面有提到該模型會透過人類回饋來增強對話模式，因此使用者輸入內容有可能也是同步協助 OpenAI 訓練模型，這同時也表示，倘若資訊來源有誤，得到的答案就不見得會是完全正確。

經過大量使用後， ChatGPT 主要有 11 大功能與 38 種應用場景

包含寫報告、資料整理、自傳、程式開發、知識學習、英文學習、工作生產力、寫作幫手、日常生活、有趣好玩及角色扮演。

幾乎所有功能都相當貼近我們日常，就在近期，OpenAI 推出官方 App 版本，台灣地區的 iOS 用戶當前可以免費下載。

提醒大家，現在 Appstore 上面有超過 10 款非官方 App，下載前要確認是否由 OpenAI 所推出喔！也可以直接點擊下載連結 下載。

以下我們列出生活中可能會有的應用場景實例，一起來看看吧！

1. 旅遊安排、即時翻譯

在旅遊前若不曉得景點安排要從哪處下手，這時候就可以請 ChatGPT 協助。

範例如「請幫我安排日本大阪兩天一夜」

出外旅遊時，若行程臨時有異動或者來到規劃外的地點，也可以請 ChatGPT 幫忙整理該處的景點安排、美食推薦等，而若在過程中碰到許多問題，也可以採取即時翻譯，去和當地人溝通，這樣服務大幅度減少人們自行搜尋資訊、彙整的時間！

2. 食譜、日常問題

除了在外旅遊外，居家最常見的場景是製作料理。

舉例來說，當我們心血來潮想製作一道料理，即可讓 ChatGPT 幫我們彙整製作所需要的食材與步驟，省去自行搜尋與資訊篩選的麻煩。

除此之外，當電器故障或其他日常問題，大都能獲得解決，有興趣的朋友手刀去試用看看吧！

(推薦完整閱讀：

ChatGPT 怎麼用？實測自動寫報告、程式，快速掌握人工智能對話技巧)

最後，需要注意的是，在 GPT 簡介中有提到

「AI 就是透過蒐集數據、分析資料、給出答案，得到反饋並調整錯誤，簡而言之就是持續透過機器學習 Trial and Error 並優化。」

因此設計程式邏輯可能也會成為 GPT 資料庫的數據，所以若邏輯內容具含金量或高度客製化，可能就不是那麼適合使用囉。

更多說明與概念股請至：ChatGPT 是什麼？

總結來說，ChatGPT 的問世無疑是人工智慧領域的一大躍進。

科技的浪潮下，時刻保持學習就是持續進步的關鍵。

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