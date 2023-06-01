全球大型企業掀訪中熱潮 凸顯中國市場重要性

摩根大通 (JPM-US)、特斯拉 (TSLA-US)、星巴克 (SBUX-US) 等國際金融集團和大企業執行長 (CEO) 本週不約而同齊聚中國，同時也表達對中國市場的期許和信心。在中國政府解除防疫措施後，湧入一波尋求在中國擴大商機的企業家，其中美企就佔很大比例。

馬斯克訪中第二天 (31 日) 拜會中國商務部和負責汽車行業監管的工信部。工信部長金壯龍和馬斯克在會面中針對新能源車和智慧聯網汽車的發展等交換意見。

媒體也持續關注馬斯克與寧德時代董事長曾毓群會面的消息。業內人士分析，此番馬斯克與曾毓群會面，商談內容可能涉及上海儲能超級工廠儲能電池供應等事宜。

與馬斯克同天抵達中國的星巴克執行長 Laxman Narasimhan 表示，希望未來中國成為星巴克最大的市場。他指出，從每年人均咖啡消費量來看，星巴克在該市場還有很大機會。目前，中國人均年咖啡消費量是 12 杯，日本是 200 杯，美國則是 380 杯。相比之下，中國還有很大增長空間。

星巴克曾在去年 9 月提出，至 2025 年中國市場將開到 9000 家門市。Narasimhan 對此表示：「未來 3 年市場將變得更大，9000 家門市只是一個里程碑。」 目前星巴克在中國有 6200 家門市。

另外，摩根大通執行長戴蒙 30 日與上海市委書記陳吉寧會面。戴蒙表示，此次摩根大通全球中國峰會吸引眾多全球投資人聚集上海，體現了對中國發展的信心。近年來，摩根大通在上海各項業務取得不少進展，並有意加大在該地區的業務佈局。

實際上，自從中國放寬入境限制後，全球商界高管訪中人數明顯上升，多家企業爭相進軍中國市場。或許就如同寶馬集團董事長齊普策 Oliver Zipse 就在一次訪中行程中所表示的，「中國消費者今日的動向，明日將影響世界」。