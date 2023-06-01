AI支撐20世紀來第四輪生產力循環 法人點名這些產業

AI 題材熱潮帶動台股衝上萬六點關卡後，持續向上強勢表態，凱基投顧今 (1) 日最新指出，如同 2000 年網路狂潮，AI 有望支撐美國迎來 20 世紀以來第四輪生產力循環，並使科技股迎來價值重估行情，建議投資人趁拉回適度布局 AI 概念股，而台廠以相關硬體廠率先受惠。

Nvidia 以 AI 晶片稱霸全球，財報展望大幅優於市場預期，帶動台積電 (2330-TW)、創意 (3443-TW) 等 AI 概念股扮演近期盤面領漲指標，凱基投顧表示，今年來美國經濟極具韌性，加上 AI 熱潮激勵台股表現超乎預期，如同 2000 年網路狂潮般，若過度理性糾結本益比，恐錯失行情，建議投資人趁拉回適度加碼 AI 供應鏈，除非經濟出現實質衰退或 AI 指標股明顯轉弱。

凱基投顧出具最新研究報告指出，美國 20 世紀以來共歷經四輪的生產力循環，目前正處 2010 年以來由互聯網革命主導的第四輪生產力循環，而生成式 AI 的落地，很可能強化此次循環，並支撐美國經濟和 AI 產業，維持長期上升趨勢。

美國前三次的生產力循環分別為 19 世紀末到 20 世紀初的電力革命、1950-1970 年的戰後重建與汽車革命、1980-2000 年的計算機與 PC 革命，此三次美股年複合增長率達 10-15%。

凱基投顧看好，AI 有望支撐第四輪循環並使科技股迎來價值重估行情。

可觀察到，各大企業正積極進行 AI 軍備競賽，軍備當中最關鍵者即提供「算力」的伺服器，而台灣是伺服器重要生產基地，凱基預估 2022-2025 年全球 AI 伺服器產值將由 150 億美元提升至 320 億美元，年複合增長高達 20%，並帶動整體伺服器產值年複合增長達 6%。

另根據 IDC 預測，AI 相關產業規模 2022-2026 年的年複合增長率達 27%，2026 年規模將達 3,000 億美元。其中，硬體占 AI 支出達 50%，最大投資領域為伺服器，占總支出的 84% 以上。

因此，在 AI 概念股類股上，凱基投顧認為，預期相關硬體廠將率先受惠，在提供 AI 伺服器「算力」的硬體廠中，最受惠者為半導體，因其內涵價值較一般伺服器高出 10 倍以上，關鍵半導體原件除了 GPU 外，有先進封裝，連帶推升高頻寬記憶體、ABF 載板、測試介面等潛在商機。

同時，AI 將帶動伺服器規格升級，相關零組件內涵價值至少提升 20-40%，包括散熱、電源供應、CPU 插槽、均熱片、銅箔、CCL、PCB 和 PCIe 等。