〈台股盤前〉外資買超力道減緩 籌碼沉澱後再拚上攻

台股 5 月 31 日因 MSCI 季度調整生效，在「雙降一升」壓力下，尾盤爆出 1439 億元大量，指數終場下跌 43 點，收在 16578 點，成交量衝上 4231.6 億元，創近 15 個月大量。法人指出，隨著台積電短線漲幅已高，外資買超力道略有收斂跡象，預期電子權值股及中小型股短線將面臨震盪整理，籌碼沉澱後，指數才有機會續揚。

在投資人消化經濟數據和聯準會 (Fed) 官員言論的同時，繼續關注債務上限法案在眾議院的表決結果，美股四大指數周三 (31 日) 全盤盡墨，道瓊指數大跌逾百點，費半指數也下跌近百點。

國際油價在 5 月最後兩個交易日走跌，西德州原油期貨 30 日收盤跌破每桶 70 美元，受總體經濟前景疲軟，抑制需求影響，31 日早盤繼續走軟。

市場消息方面，鴻海 (2317-TW) 昨 (31) 日召開股東會，董事長劉揚偉表示，下半年能見度還是不高，維持前次法說會全年持平保守的看法。不過，AI 伺服器商機優於預期，下半年預計會有三位數百分比、倍數成長。

聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介昨日也表示，今年手機需求持續疲軟，但在經濟循環下，未來兩年會逐步恢復成長，且聯發科在非手機領域也扮演重要動能，看好整體業務平衡發展。

法人指出，台股本波漲勢主要是由台積電帶動，但隨著台積電短線漲幅已高，外資買超力道略有收斂跡象，預期電子權值股及中小型股短線將面臨震盪整理、以消化賣壓，籌碼沉澱後，指數才有機會續揚。

