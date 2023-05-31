〈大同法說〉下半年引進國際策略投資人 攜手進軍東南亞能源市場

大同 (2371-TW) 今 (31) 日召開法說，總經理王金來表示，看好新能源業務發展，除了重新調整子公司大同智能營運架構外，預計下半年引進國際策略投資人，雙方將組成策略聯盟進軍東南亞能源市場。

為強化集團新能源業務，大同智能 5 月 15 日完成投資架構調整，資本額提升至 51 億元，大同智能總經理黃允巍指出，未來將與國際策略投資人組成策略聯盟，由大同智能提供太陽能相關建置技術，搶攻東南亞能源商機。

太陽能建置方面，目前掛表量 271MWp、共 1355 處案場，全台累積總發電量達 11 億度，今年太陽能發電累計建置容量達 338MW、成長 26%，2024、2025 年美年建置量再成長 60%，達到 1GW。

儲能今年底建置量可達 115MW，年增 945%，預計 2025 年建置量將達 500MW；用能方面，大同智能為美系電動車廠認證的充電座安裝商，隨著全球電動車銷量持續成長，預計今年電動車充電安裝業務量將達 3 倍成長。

企業綠電需求持續擴大，黃允巍表示，目前綠電確實供不應求，缺口近 80 億度電，預估 2025 年綠電需求量將增加至 150 億度，商機上看 900 億元。

大同智能今年開始提供綠電交易服務，綠電轉供量可達 461 度，短期目標是一年 10 億度綠電交易，未來營收貢獻有無限想像。