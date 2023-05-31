一銀SWAP首季進帳40億元創單季新高 全年上看120億元

美國升息帶動台美利差擴大，第一金 (2892-TW) 旗下第一銀行換匯交易 (SWAP) 收益新台幣 40 億元，創單季新高紀錄，預期全年 SWAP 收益有望突破百億，甚至上看 120 億元。

第一金今天舉行線上法說會，媒體關切核心子公司一銀的營運與收益狀況。第一金主管表示，隨著台美利差擴大，預期利差可望持續維持到今年底，在保險公司的投資避險需求，以及美元利率仍處於高檔，廠商借新台幣換美元，到期後仍要用 SWAP 避險，市場仍有 SWAP 換匯需求。

第一金主管說，截至 4 月底來自 SWAP 的收益約 50 億元，預估全年 SWAP 收益可望達 100 億元到 120 億元不等，高於原本預估的全年收益 90 億元。

提到對於市場展望，在台灣部分，第一金主管表示，目前市場普遍認為，我中央銀行 3 月升息後，停止升息機率大；至於美國則是在 CPI 年增率下降、就業市場強弩之末後，研判聯準會 6 月升息後也會暫停升息。

在其他主要業務部分，受我出口、外銷訂單疲軟，因此將全年放款年增率預估值從今年初的 4.5%~5% 下修至 4%，其中房貸放款部分，主要以自住型房貸為主，但受到升息、政策打炒房影響，導致房貸成長高峰期已過，但預估全年增幅仍可維持在 3% 左右。

第一金第一季稅後純益 66.30 億元，年增幅 34.1%，每股純益 (EPS) 為 0.50 元，核心子公司第一銀行獲利 63.20 億元、年增 31.2% 繳出疫後強韌獲利成績。

第一金表示，第一銀行受惠台美利差擴大，外幣換匯交易的需求增加帶動金融交易收益大幅成長，帶動第一金、一銀首季稅後純益年增幅達 3 成，創下疫情以來第一季度最佳成績。

