鴻海 (2317-TW) 今 (31) 日召開股東會,董事長劉揚偉也在會中宣布,10 月 18 日將舉辦第四屆的鴻海科技日 Hon Hai Tech Day (HHTD23),將推出新車款,並公佈以「3+3」策略以及智慧城市主題的活動主視覺。

鴻海今年在科技日主視覺選色上以 2023 年度代表色「萬歲洋紅」,和最能代表科技感的藍色為對比。不同往年主視覺風格,今年特別把「∞」符號改為流線型設計,佐以半導體元件、線路、電路板、晶圓等意象作為背景。

動畫的呈現上,依序出現 EV、機器人、DH(數位健康)、半導體、AI、新世代通訊的 icon,以不同風格展現出集團「3+3」的策略布局,另外,也以臺灣六都特色建築,呈現智慧城市的主題。

此外,鴻海今日也在股東會上釋出劉揚偉親自試駕 Model C 的影片,針對 Model C 的動態操駕性、內裝設計質感、乘坐舒適度、轉向操控感,以及車飾面板公差,他認為,Model C 滿好開,有黏腳的感覺。