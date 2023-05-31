〈航空業最新展望〉長榮航嗨喊下半年客運「很樂觀」

長榮航 (2618-TW) 今 (31) 日召開法說會，預期明年整體航空市場將恢復至疫情前規模，總經理孫嘉明進一步表示，下半年客運確定「很樂觀」，預估第二季會比第一季好，呈現逐月向上的態勢，強調客運壓抑的需求湧現，復甦非常強勁。

孫嘉明指出，規劃 8 月中旬調度 2 架 B787-10 到松山機場，執飛羽田、上海虹橋航線，透過放大機型來強化服務，而隨著出國需求快速湧現，暑期訂位會很好，目前長線訂位已達 90%，日本線估將回到 80% 上，港澳也維持 70% 以上。

長榮航說明，各區域航線復甦狀況不一，北美市場已完全恢復，亞太地區因防疫政策，復甦速度相對落後歐美市場，因此，整體航空市場回到疫前水準時點，估落在明年。

不過，長榮航今年客運營收除了 2 月，各月均超過疫情前，長榮航表示，前 4 月客運營收較疫前增 11.6%，料市況「客長貨消」態勢持續。

對於貨運，長榮航進一步說明，下行趨勢已逐漸收斂，預計第三到第四季緩步回升，除了北美市場占整體貨運比重 61%，也將盡量爭取亞洲區間的新貨源。

另外，談到機票票價，長榮航回應，報復性旅遊持續增溫，使票價欲小不易。

不過，由於產業缺工壓力未減，營運挑戰難度增高，再加上場站基礎建設和時間帶資源珍稀，恐會影響整體航空業的航班恢復和航網佈建，交機時程也存在變數。

孫嘉明認為，長榮航耗時 30 年發展出現今完整航網，對新的航空公司而言還有很長一段路要走。

另外，對於油價，長榮航預測，全年航空燃油將在每桶 80-100 美元間波動。