人民幣弱勢整理 瑞銀看好Q3可望升破7字頭

中國疫後復甦不如預期，讓人民幣兌美元在 7.0 元附近震盪，但瑞銀認為，看好中國經濟將持續復甦，可望帶動人民幣升值，因此將人民幣 9 月、12 月預測值上調至 6.7 元、6.6 元。

受到地緣政治緊張局勢、中國經濟活動疲弱影響，人民幣過去一個月表現欠佳，人民幣兌美元在 7.0 關口上方，但在中國經濟持續復甦的情況下，預期將帶動人民幣在下半年走升。

瑞銀財富管理投資總監辦公室出具報告指出，消費力道可望繼續拉抬中國經濟復甦，儘管中國經濟在一季度強勁增長後，其中 4 月零售銷售年增率 18.4%，展望未來預計服務業活動回溫將支撐就業和家庭收入逐漸增加，預期將有助於其他經濟領域在下半年表現穩健。

瑞銀表示，隨著市場對中國增長勢頭的信心增強，資金應會回流中國市場並為人民幣帶來支撐。此外，黃金周假期期間旅遊強勁反彈也轉化為旅遊收入，4 年來首次與 2019 年水準持平，預期今年中國的 GDP 增長應該達到 5.7% 左右。

瑞銀表示，最近幾周美國經濟資料表現穩健為美元走勢帶來支撐，但隨著聯準會升息循環結束，將使美元走軟，隨著聯準會緊縮政策對經濟成長壓力更趨明顯，預計市場對聯準會可能在今年底或明年初降息預期升溫。

瑞銀目前仍維持不看好美元的觀點，相較之下，隨著未來幾個月可能提供更多政策支援以及企業獲利增加，因此陸續看好中國股市，包括消費、互聯網、交通運輸、資本品和材料行業在內的復甦受益者。