北屯房市新熱區「百億市醫特區」 白袍菁英新聚落

財政部全台積極推動促參法，全台第二大城台中市，也迎來城市發展史上最大促參案，位於北屯區的百億醫療園區「台中市立綜合醫院」如火如荼興建中，2025 年底開始營運後，即將成為北屯醫療資源最完整的首善之區，數千名醫護菁英進駐後將形成白袍新聚落。

台中市立綜合醫院由中國醫投資 157 億元開發，是北屯最大公共建設，為兼具在地化及國際化，將打造成國際智慧綠能園區及高品質創新的長照機機，醫療設備都將是最新穎，是座以病人為主的友善醫院。

北屯市醫特區地理位置優越，正迎 40 米太原大道，1 分鐘上 74 號快速道路，周邊 1 公里內又有學校、圖書館、市場用地 BOT 案等四大公共建設匯聚，串聯單元 13 自辦重劃區開發，未來即將成為北屯繁華新境。

值得一提的是，「市醫特區」最大商業區土地「太原夜市」，由豐邑機購斥資 40 億取得，5 月中也以「豐邑太原 YES」同名推出第一期建案，基地前迎百億醫療園區，後臨千億重劃開發，下樓即是雙公園與 8000 多坪廣闊停車場，大基地全開發規劃「6200 坪國際花園城」，打造 3 千多坪私家花園與環城氧森步道，再加上豐富俱樂部公設及 24 層地標建築氣勢，新案一登場即創造銷售佳績，吸引醫師族群與精英客群進場。

市調資料顯示，近 3 年北屯區人口持續移入，新屋單價穩健成長，高價區以水湳中央公園特區為首，房價站穩 7、8 字頭，11 期、14 期也已站上 6 字頭，單元 12、北屯機捷，指標建案最高單價每坪也來到 5 字頭，其中，近期以「北屯市醫特區」熱度最高，五年內新古屋漲幅尤其驚人，以當地指名社區「惠宇宇山鄰」為例，實價顯示第一手屋主持有 8 年後轉手，獲利竟可超過 113%，足見重大建設為區域帶動房市之重要，而當房價不低已成趨勢，購屋族買屋更關注的是規劃具獨特性、唯一性、地段有未來性之產品，未來價值不言可喻。

位於北屯區的百億醫療園區「台中市立綜合醫院」如火如荼興建中，預計 2025 年底完工啟用，此為完工後 3D 模擬圖。(圖: 業者提供)

緊鄰市醫特區，豐邑機構打造「太原 YES」，7300 坪大基地開發，地段環境超優越，新案一出引起市場熱議。(圖: 業者提供)