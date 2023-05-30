〈泰碩股東會〉ADAS放量、單價倍增 全年營收年減幅有望收斂至10%

散熱廠泰碩 (3338-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長余清松會後表示，看好 ADAS(先進駕駛輔助系統)散熱模組 7 月放量出貨後，有望彌補上半年營運缺口，加上該產品 ASP(平均單價)提升 8 倍，全年營收年減幅有望收斂至 10%，毛利率則力拚持平去年。

泰碩今年聚焦三大業務，包括伺服器水冷模組、車用產品以及儲能水冷板，其中伺服器方面，余清松指出，去年就切入中系客戶伺服器水冷解決方案，隨著客戶均已導入水冷散熱，公司市占率也攀升至第二。

中國伺服器主要都是大型標案，其中水冷年需求量約 10 萬組，而泰碩約可囊括 4 萬組標案訂單。

余清松坦言，雖然近期伺服器有掀起熱潮，不過訂單卻沒有想像中多，第三季能見度仍不明朗，預期第四季需求有望復甦。另外，氣冷受到價格競爭影響，公司為守住毛利率，採選擇性接單，導致上半年業績未達標。

車用散熱方面，泰碩除了提供中國龍頭電動車大廠中控影音系統散熱模組外，今年 7 月將獨家供應 L3 等級 ADAS 系統，該產品 ASP 比既有產品提升 8 倍，將成為下半年主要營收貢獻。

另外，泰碩也看好儲能散熱商機，著手研發儲能站的大型水冷板，余清松說，由於中國車廠將儲能列為重點發展項目，今年將增加資本支出在此領域，並將突破高階焊接技術門檻，最快第三、四季會有樣品。

泰碩今年營收比重方面，預期車用新品放量下，車用營收占比有望提升至 20%，另外，連接器也切入高階領域，業績貢獻與營收比重將與去年相當、約 20%，其餘 60% 則為水冷相關產品。