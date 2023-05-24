AI伺服器需求強勁 建準本季毛利率有望成長

散熱風扇廠建準 (2421-TW) 今 (24) 日召開法說，財務長李為仁表示，目前需求較高的產品為 AI 伺服器，加上該產品毛利率較佳、原材料價格與人工費用沒有太大變化，預期第二季毛利率將優於上季，下半年毛利率有望同步獲得改善。

建準今年三大成長引擎包括伺服器、新能源汽車，以及創能、儲能裝置等能源產業，其中伺服器客戶涵蓋美國、中國等雲端客戶，隨著 AI、雲端訂單需求較為強勢，優化產品組合，有助提升毛利率表現。

李為仁表示，雖然目前整體需求還是較為疲軟，若 AI 伺服器需求可以延續下，預期下半年毛利率也有望獲得改善。

另外，儲能業務積極拓展歐美、中國等客戶群；新能源汽車目前仍受到晶片缺料影響，不過車用產品明年會量產，加上與客戶有新報價，帶動 ASP 提升。

產能方面，高雄廠月產能 20-30 萬台、廣西北海廠 700-800 萬台、昆山廠 300-330 萬台、菲律賓新廠 30 萬台。李為仁指出，因應美中貿易問題，將會把部分昆山廠產能轉移至菲律賓廠，菲律賓廠年底產能將提升至 300 萬台。

李為仁進一步說，目前菲律賓廠是租賃廠房，生產效率比預期好，加上人工成本只有中國的 6 成，因此加快產能移轉速度，目前也正在規劃自行建置新廠，目標菲律賓廠將占整題集團 40-50% 產能。