泰碩車用新品明年放量 彌補消費產品營運缺口

散熱廠泰碩 (3338-TW) 表示，雖然筆電等消費性產品疲軟，不過預期明年車用產品除了既有車用影音散熱產品持續出貨外，新品 ADAS(先進駕駛輔助系統) 散熱模組也將在明年第二季放量出貨，有望彌補消費性產品營運缺口，估明年營收將持平今年。

泰碩擴大車用領域產品線，繼打入中國龍頭電動車大廠供應鏈，提供車用影音、車電系統散熱產品後，進一步切入 ADAS 的液冷散熱模組，目前已進入開模階段，並取得量產訂單，預計明年第二季放量出貨。

泰碩受惠車用客戶持續成長，推升車用營收比重跳升至 12%，看好明年出貨兩大產品線後，營收比重將進一步攀升至 14-15%，同時彌補筆電等消費性產品營運缺口。

除了車用影音與 ADAS 散熱模組外，泰碩看好隨著電動車高速成長，充電需求跟著爆發，充電樁建置需求同看增，目前也積極布局搶攻電動車充電設備與周邊儲能系統市場散熱商機。

庫存方面，泰碩坦言，雖然去年底積極控管庫存水位，但終端客戶仍有庫存水位過高狀況，期望明年第一季可以好轉，最壞則是遞延到第二季才會開始下降。

泰碩營收比重方面，NB 占 43%、伺服器占 16%、DT/AIO 占 12%、車用占 12%、通訊占 7%、手機占 1%，其他 9%。