〈台股盤前〉AI股「黃」袍加身 惟小心兩因素將使短線高檔震盪

輝達 (NVDA-US) 財報利多效應，AI 概念股宛如「黃」袍加身，台股昨 (29) 日續漲 131.25 點、收在 16636.3 點，創下 2022 年 5 月 31 日以來新高，外資再買超 275.69 億元，累計今年來已加碼達 3329 億元，寫下近 9 年新高。台股偏多氣氛持續，惟須留意權值股短線漲幅已大，且外資昨日在台指期淨多單減少逾 5000 口，短線激情過後預期將稍事休息高檔震盪。

台積電 (2330-TW) 股價昨日雖然休兵，但資金持續點火股王信驊 (5274-TW)、股后大立光 (3008-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 及創意 (3443-TW) 等千金股，其中，世芯 - KY 及譜瑞 - KY 以漲停作收，在譜瑞 - KY 狂飆之下，再現十千金。

今日觀盤重點，摩根士丹利證券指出，台積電財測應已將輝達 H100 GPU 納入，因此短期營運動向不會變動，惟考量台積電 2022 至 2025 年每股純益 (EPS) 年均複合成長率 19%，台積電風險與報酬比具吸引力，重申「優於大盤」評等，目標價 680 元。

輝達執行長黃仁勳昨日於台北國際電腦展 (COMPUTEX) 演講時端出旗下最新、有「地表最強 AI 超級電腦」之譽的自家超級電腦系統「DGX GH200」，今年底開始供貨，並以最新架構打造全新伺服器配置，台、美各一家廠商優先出貨，美國是美超微 (SuperMicro)，台灣由廣達 (2382-TW) 集團搶到頭香，搶搭最新最強的 AI 商機。

輝達旋風不僅於此，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨日召開產品記者會，執行長蔡力行與黃仁勳同步現身，並正式宣布雙方結盟，一同搶進車用市場。

除了輝達利多，鴻海集團 (2317-TW) 車用接單傳捷報，傳出拿下特斯拉車用電子控制單元 (ECU) 訂單，並將擴大出貨車用電子模組產品，將在旗下墨西哥廠生產。隨著特斯拉大單落袋，也是鴻海集團北美布局重要里程碑，鴻海股價表現值得關注。

整體來說，台股近三個交易日皆以跳空勁揚百點開出，在三大法人近三個交易日加碼台股 1049.6 億元助攻下，加權指數三天上漲 476 點，預料短期漲多可能導致波動加大，但偏多格局未變，5 月以來指數累計狂飆 1057 點，5 月累積漲點將挑戰今年元月上漲 1127 點的紀錄。