〈台股盤前〉AI熱潮帶動費半大漲近7% 指數挑戰16500點關卡

美股 25 日資金也湧進 AI 概念族群，費半指數狂飆進 7%，台積電 ADR 也衝 12%，AI 熱潮可望在台股突破區間整理後，進一步上攻，挑戰 16500 點關卡。

美股表現方面，道瓊指數下跌 0.11% 收 32764.65 點，那斯達克指數上漲 1.71% 收 12698.09 點，標普 500 指數上漲 0.88%，收 4151.28 點，費城半導體指數暴漲 6.81%，收 3336.72 點。

國內外新聞，隨著美國債務上限最後期限 6 月 1 日逼近，消息人士透露，美國總統拜登和美國眾議院議長麥卡錫似乎接近就美國債務上限達成協議。

另外，輝達 (NVDA-US) 暴漲 24.37% 逼近兆元俱樂部，摩根大通和巴克萊在內的多家投行樂觀看好輝達後市前景，將該股目標價大幅調升至 500 美元，並紛紛給予「加碼」的投資評等。

消息傳出，台積電正在洽談獲得德國政府最多 50% 的補貼，用於德國建設新的晶圓廠，台積電董事會最早可能於 8 月批准該項目，帶動台積電 ADR (TSM-US) 暴漲 12.00% 至每股 100.95 美元，折溢價率為 14.47%，換算價 621.55 元。

國內部分，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎表示，油價近期波動下 5 月將進入虧損，預計第二季獲利不會比第一季好，但陳寶郎點出四點關鍵，認為年底國際原油每桶將回到 80 美元。

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉認為，市況到第三季似乎有些機會；電電公會理事長李詩欽也認為，第三季將是觀察重點，看好車用電子、伺服器等則將持續成長，高階、電競電腦及筆電則可望持穩。

技嘉 (2376-TW) 25 日召開法說會，外界關注 AI 伺服器發展，總經理李宜泰表示，由於 AI 需要更大的記憶體、處理器等，價格比傳統高上 10-15 倍，第二季開始營收占比會逐季提高，動能將延續至明年。

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 董事長劉克振指出，近期接單動能有比較疲弱，第三季營收可能會低一點，但恢復動能一直都在，且依照工業物聯網的趨勢，研華未來十年都還是會不錯。