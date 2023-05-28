電信三雄各擁小金雞群 轉投資效益大幅顯現

電信三雄過去多年的投資效益，已經大幅顯現，每年業外收益金額超過幾十億元，目前也規劃「小金雞們」IPO，將再推升各電信集團獲利衝高。

中華電 (2412-TW) 過去獨立成立中華精測 (6510-TW)、中華資安等，後續也投資是方 (6561-TW)、勤崴 (6516-TW) 等，都有不錯成長表現，近年轉投資業外國際貢獻，每年都有約 1 成成長幅度，若排除網銀事業，每年貢獻金額超過 20 億元。

其中，中華資安國際最快明年 IPO 上市櫃，從成立初期的 3 億元，去年已倍增至 14 億元，營收、獲利年複合成長率超過 20%，今年持續再賺逾半個股本；中華電再孵小金雞。

台灣大 (3045-TW) 近一年來主要投資新創公司，主要參與前期募資，包含入股 USPACE、cloudmile 萬里雲等，以及 SoundOn、91APP、魔競娛樂等則除了入股外，也已展開戰略合作，累計投資金額超過 60 億元，新創家數超過 20 家。

台灣大今年投資策略也將有所調整，今年將加大影劇內容、遊戲、音樂等領域投資外，也會開始尋找上市櫃公司、或是營運事業較成熟的公司做為標的。

遠傳 (4904-TW) 培育新創不遺餘力，2021 年底宣布成立「遠傳新創加速器」，在智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域有所斬獲，並達成 12 個企業共創指標型案例。

今年更攜手三維人、GranDen 狂點、Chimes AI、智慧貼紙、創星物聯等 5 家新創團隊，發展具市場競爭力的 5G 創新服務，共同進軍 2023 年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2023)。