〈台灣大展望〉三大戰機打造科技電信航空母艦 未來集團營收衝破2000億元

台灣大 (3045-TW) 去年全年合併營收已突破 1700 億元，總經理林之晨今 (15) 日表示，未來集團將升級為科技電信航空母艦，在三大戰機 mo 幣生態圈、遊戲事業、電信金融帶動下、不列入台灣之星財報，預期 1-2 年營收將衝上 2000 億元。

林之晨指出，將運用 Telco+Tech(電信 + 科技) 策略，整合電信本業，加速科技電信航空母艦航行，持續擴大 mo 幣生態圈、長線佈局遊戲事業、跨足電信金融推電信業首家先買後付「大哥付你分期」三大服務。

其中，「大哥付你分期」在旗下 myfone 的使用率已達到 12.5%，該服務也在今年 4 月導入商平台 momo，看好使用率也會提升至 10% 以上，將可為集團帶來現金流與增加客戶黏著度。

台灣大攜手 momo 發揮集團綜效，強化 mo 幣生態圈體驗，「mo 幣多」會員數持續攀升，截至今年 4 月會員數達 60 萬、年成長 2.8 倍，mo 幣多會員於 momo 購物網消費總金額成長 3.1 倍，消費額更占 momo 營收近 1 成。

個人用戶事業群商務長林東閔表示，5G 及高資費用戶數帶動 ARPU 及營收成長，在全球低迷的手機銷售市場中，台灣大手機、平板等終端銷售量逆勢成長 15%、5G 個人用戶數年成長 40%，高資費用戶年成長更超過 1 成；OP 響樂生活整體銷售量季成長 1.88 倍，有近 5 成用戶綁約 1399 元高資費申辦；5G「好速」用戶數年成長 2.2 倍。

