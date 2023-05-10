〈電信三雄財報〉遠傳4月、累計獲利續走揚 前4月每股賺1.12元

遠傳4月、前4月獲利持續走揚 累計每股賺1.12元。(圖:遠傳提供)
遠傳4月、前4月獲利持續走揚 累計每股賺1.12元。(圖:遠傳提供)

遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日公告自結數，受惠 5G 帶動行動通訊業務成長、新經濟營收挹注，以及疫後解封帶動漫遊及預付卡營收增長，4 月獲利持續較去年成長，每股純益 0.28 元；累計前 4 月每股賺 1.12 元。

遠傳 4 月營收 71.5 億元，月減 2.5%、年增 4%；EBITDA 26.22 億元，月減 3.2%、年增 5.2%；稅後純益 9.02 億元，月減 3.7%、年增 23.6%，每股純益 0.28 元。

累計前 4 月營收 294.55 億元，年增 2.3%；EBITDA 105.67 億元，年增 5%；稅後純益 36.56 億元，年增 19.7%，每股純益 1.12 元。

遠傳表示，受惠國門開放、預付卡用戶逐漸回溫，4 月總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，總用戶數達到 718.1 萬，月租型客戶流失率維持低檔；遠傳行動通訊業務穩健向上，受惠於客戶升級至 5G 帶動客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 上揚，行動服務營收年成長率達 3.9%，締造連續 26 個月正成長。

回顧營運表現，遠傳在 5G 遠距診療及公司治理成效卓越，攜手臺北市政府消防局、澎湖縣政府消防局，打造全台消防救護首創「5G 跨海急救醫療聯防」；積極透過科學方法實踐淨零、與環境永續共好，為全台唯一目標控制在近程 1.5℃升溫情境的電信業者；遠傳也重視人才的培育與發展，今年再度加入「TALENT, In Taiwan，人才永續行動」聯盟，認同企業守護人才、輸出未來能力的活動宗旨，以達到台灣人才永續發展的目標。

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