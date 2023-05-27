中國封殺美光、蘋果新供應鏈名單、AI助攻台股攀一年高 本周大事回顧

中國宣布封殺美光產品，蘋果公布新供應鏈名單，同時，AI 帶動下，輝達釋出亮眼財報，激勵台股衝上 16500 點，經濟數據方面，4 月外銷訂單連 8 黑、景氣燈號連 6 藍，今年預估 GDP 下修仍保 2%，以下為本周大事回顧：

中國宣布美光在中銷售產品未通過網安審查

中國國家互聯網信息辦公室 21 日宣布，美光（Micron）(MU-US) 在中國銷售的產品，具較嚴重網安隱患，給關鍵資訊基礎設施供應鏈帶來重大安全風險，影響國安。因此，網絡安全審查辦公室依法做出不予通過網安審查結論，按《網絡安全法》等法律法規，中國關鍵資訊基礎設施運營商應停止採購美光產品。

蘋果新供應鏈名單出爐 台廠五進五出 聯詠、華邦電首度入列

蘋果 (AAPL-US) 公佈 2022 會計年度供應鏈名單，台廠共有 5 家納入、5 家被剔除，聯詠 (3034-TW)、華邦電 (2344-TW) 首度進入名單中，瑞儀 (6176-TW)、致伸 (4915-TW) 則重回名單。

台廠 5 增 5 減，家數持平去年 45 家，中國 5 進 8 出，淨減少 3 家，降至 49 家，差距較前一年度縮小。

輝達看多 AI 概念股衝鋒 台股站上 16500 點寫近一年新高

受到輝達財報報喜激勵，權王台積電狂飆領軍，顯卡、AI 相關概念股族群同步衝鋒，指數周漲 2.04%，收在 16505.05 點，改寫近一年來新高，周五成交量更衝上 3754 億元，續寫波段新高，周線連兩紅。

南亞科李培瑛：中國封殺美光影響待觀察 DRAM 價格 Q3 可望回穩

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 24 日召開股東會，會後談及中國封殺美國記憶體廠美光 (MU-US) 產品，總經理李培瑛表示，對市場影響仍有待觀察；DRAM 市況方面，他指出，有稍微好轉一些，預期第三季產品價格可望回穩。

藥華藥新藥納日本健保 擬斥資 22.5 億元買回 5000 張庫藏股

藥華藥 (6446-TW) 24 日宣布，旗下治療成人真性紅血球增多症 (PV) 新藥 Ropeg，獲日本厚生勞動省核准納入健保給付，每劑約 56.5 萬日圓；董事會今日決議，擬斥資 22.5 億元買回 5000 張庫存股。

南電吳嘉昭：第二季營運不會太差 下半年優於上半年

IC 載板大廠南電 23 日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，第二季營運不會太差，下半年隨著客戶新品問世，營運將優於上半年，且因應未來高速運算、生成式 AI 等先進科技，IC 載板面積將越做越大、層數也越來越多，整體資本支出並無更動計劃。

台塑化陳寶郎：國際油價估年底回到 80 美元

台塑化 (6505-TW) 25 日召開股東會，董事長陳寶郎表示，油價近期波動下 5 月將進入虧損，預計第二季獲利不會比第一季好，但陳寶郎點出四點關鍵，認為年底國際原油每桶將回到 80 美元。

5 月外銷訂單年減估逾 2 成 經部估上半年訂單負成長

經濟部統計處 22 日公布 4 月外銷訂單統計，4 月訂單金額 424.9 億美元，較去年減少 18.1%，連續 8 個月負成長，經濟部預估，5 月外銷訂單年減幅逾 2 成，今 (2023) 年上半年外銷訂單年增率恐將呈現負成長。

4 月景氣燈號連 6 藍 景氣復甦要等下半年

國發會 26 日公布 4 月景氣燈號為「藍燈」，連續 6 個月亮起藍燈，國內景氣成長動能仍然偏弱；至於景氣何時有望復甦反轉？國發會則認為，至少要等到下半年。

我 GDP 再下修至 2.12% 為 8 年低點 仍勉強「保 2」

主計總處 26 日公布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.04%，較 2 月預測值 2.12% 再下修 0.08 個百分點，為 8 年來新低，仍勉強「保 2」，每人 GDP 3 萬 2474 美元，另消費者物價指數 (CPI) 全年上漲 2.26%，上修 0.1 個百分點。