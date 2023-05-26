聯發科26周年慶 攜手全球逾1.8萬名員工實踐低碳生活

聯發科 (2454-TW) 今年 5 月 28 日即將迎接 26 周年生日，公司慶以 Powering a Sustainable Future 致力永續未來為主軸，攜手全球逾 1.8 萬名員工實踐低碳生活，期待透過科技創新能力結合永續精神，鼓勵同仁積極實踐，將微小的行為連結成廣大的影響力，支持環境保護及回饋社會。

聯發科也將活動拓展為 Global Go Green Week，鼓勵同仁一同身體力行，為環境永續盡一份心力，也透過公司慶機會，正式宣布推出全球傑出志工獎，透過該獎項，期待在實踐社會責任道路上，能看到更多同仁與公司攜手參與公益行動，發揮更大影響力與號召力。

蔡明介指出，同仁響應 Go Green 的作為，其實與公司推廣低功耗產品的概念一致，平常不浪費、多走路，以樓梯取代搭電梯是日常節能減碳的方式，同時鼓勵同仁從有意識的愛惜資源、減少耗費開始，為地球及後代打造更好的未來。

聯發科補充，該活動遍及公司全球研發及營運所在地，分布於亞美歐三大洲據點，全球超過 4.8 萬人參與，一周下來總計減少高達 78 公噸的碳排放；總部也在活動期間祭出員工餐廳折價措施，鼓勵員工自備環保餐盒及保溫杯取代外帶包裝，並選用低碳蔬活飲食。

此外，聯發科也推動上下班減碳通勤，配合竹科第一座企業 Gogoro 換電站、電動汽車充電站、跨辦公室 M-Bike、上下班交通接駁車等。其他國家的同仁各自發揮創意，包括新加坡同仁的種樹活動、日本舉辦跳蚤市場，讓員工透過日常行動實踐綠色生活，提升全員環保意識，促進環境永續發展，帶動更多人加入守護地球的行列。

聯發科指出，打造環境永續的低碳綠色營運，是公司推動 ESG 重要使命之一，公司長期致力節能減廢、推行綠色採購、攜手上下游夥伴共同打造強韌的生態體系，共創零碳家園。去年更規劃減碳路徑，積極推進淨零時程，預定 2030 年在範疇三的上下游溫室氣體排放量相較於 2020 年減少 25%，以達到 2050 年溫室氣體淨零排放目標。