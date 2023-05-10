聯發科4月營收降至284億元 推天璣9200+旗艦新平台

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公布 4 月營收 283.5 億元，月減 34.01%，年減 46.13%，累計前 4 月營收 1240.01 億元，年減 36.52%；受手機市場需求持續低迷影響，聯發科 4 月營收呈現雙減，再度摜破 300 億元，不過今日也推出最新晶片天璣 9200 + 系列，搶攻旗艦市場。

聯發科預期，以美元兌新台幣匯率 1 比 30.3 元為假設，第二季營收約 918-995 億元，若以中位數推算，5、6 月平均營收可回升至 300 億元。

聯發科今日推出最新旗艦晶片天璣 9200 + 系列，延續天璣 9200 優勢，採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 第二代 4 奈米製程，預計搭載新晶片的智慧型手機將在第二季上市。

聯發科天璣 9200 + 的 CPU 和 GPU 性能較上一代得到顯著提升，八核 CPU 包括 1 個主頻高達 3.35GHz 的 Arm Cortex-X3 超大核、3 個主頻高達 3.0GHz 的 Arm Cortex-A715 大核和 4 個主頻為 2.0GHz 的 Arm Cortex-A510 能效核心；11 核 GPU Immortalis-G715 峰值頻率提升可達 17%。

天璣 9200 + 此次整合 5G R16 modem，支援 4CC 四載波聚合，可在廣覆蓋的 Sub-6GHz 全頻段 5G 網路和高速毫米波網路間流暢切換，並 支援 Wi-Fi 7、藍牙 5.3 等新技術。