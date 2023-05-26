阿里巴巴大動作宣布徵才15,000人 破除裁員傳聞

為破除裁員傳聞，中國科技巨擘阿里巴巴集團 (09988-HK) 周四（25 日）大動作宣布，今年六大業務集團總計需徵才 15,000 人，其中校招超過 3,000 人。

阿里巴巴周四在官微表示：「近日，關於淘寶天貓、阿里雲、菜鳥、本地生活各個業務裁員謠言傳得很厲害，但謠言就是謠言。我們的招聘正在緊鑼密鼓進行。」

阿里巴巴並說，人才流動是所有企業一直都在進行，「面對新形勢、新機遇、新發展，阿里巴巴從未停止過對自我的革新與升級，從未停止對優秀人才的招募和培養，這是面向未來長期發展的活力之源」。

儘管阿里巴巴出面澄清市場傳聞，但阿里雲確實在調整人力。阿里雲智能周二被爆開始調整組織崗位和人員，整體比重約 7%，補償標準為「N+1+1」。阿里雲對此表示，係正常組織崗位和人員調整。

據《21 世紀經濟報導》報導，一位阿里雲智能內部人士透露：「每年公司會進行正常的組織崗位和人員優化。此次人員調整的時間為 5 月份，是在 4 月底發放完年終獎後啟動的，整體優化比例約 7%，補償標準為 N+1+1，未休的年假、陪伴假等均可折現。」說法與脈脈上多位員工爆料基本一致。

阿里巴巴在 3 月底啟動「1+6+N」組織變革，成立雲智能、淘天、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家（N）業務公司，力拚讓組織更敏捷。

自阿里巴巴宣布組織架構變革以來，裁員傳聞便在行業內悄然散布，且未有平息之勢。

過去多年，阿里巴巴員工績效從 3.25 到 3.75，一直有不同評價打分，而評分為 3.25 的員工比重，一般在 10%，員工連續兩年拿到這種評分會被淘汰。

在「淘寶天貓被爆裁員 25%」傳聞發酵的前一夜，已經有不少獵頭收到阿里巴巴離職員工簡歷。儘管阿里巴巴否認上述裁員消息，但毫無疑問，激發組織活力已經成為阿里巴巴下一個降本增效的策略。

阿里巴巴的財報數據也能看出員工數在減少。5 月 18 日，阿里巴巴發布上季財報，員工數量較去年第 4 季減少逾 4,500 人。

為什麼阿里巴巴需要如此大刀闊斧瘦身？外界普遍認為，阿里巴巴調整架構後，部分業務出現人員冗餘，且可能掛牌上市的業務部門，也要壓低成本。此外，部分員工無法跟上形勢變化，也成為被裁掉的對象。不過，阿里巴巴官方對此噤口不言。

接近阿里巴巴人士均認為，阿里巴巴裁員並不令人意外，這也是網路進入微利時代之後，業者需要降本增效的必經過程。

「雲端運算技術進入技術平台期，一定程度上產生服務的同質化嚴重，大幅壓低了利潤空間，各廠商的毛利也在降低。減員增效某種程度上也是行業變化的一個索引。生成式通用 AI 時代已經到達，雲端運算廠商的研發人工成本和模型訓練推理成本都帶來了成本壓力。對於企業來說，有必要將資源投入到更重要的環節。」某雲端運算業者一名中層人士說。