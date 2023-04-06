阿里巴巴拆成六大集團 從此安了北京的心？IPO不再是遙遠夢想？

中國阿里巴巴 (09988-HK) 共同創辦人馬雲剛現身杭州，大談時下熱門話題 ChatGPT，隔天阿里巴巴執行長張勇就大動作宣布將把整個集團分拆成六大業務集團，結果阿里巴巴股價應聲暴漲，這是否意味著中共領導人與投資人皆大歡喜？ 當年螞蟻上市案被封殺，如今阿里巴巴變招，投資人也高度關注阿里巴巴哪個業務集團可能率先上市。

阿里巴巴求變 中共領導人與投資人皆大歡喜？

阿里巴巴具有里程碑意義的大改組，激勵其在紐約和香港的股價飆漲，投資人押注中國監管機關將重新支持科技業和民營企業。近日政府官員確實如和尚唸經般不斷宣示要力挺民營企業，工信部表示要引導民營企業參與國家重大科技創新，海南省政府宣布的支持民營經濟發展措施，甚至提到要貫徹少捕慎訴司法政策，對民營企業家涉案人員「能不捕的不捕、能不訴的不訴」。

然而，阿里巴巴把整個集團分拆成六個業務集團，與其說中共支持民營企業，不如說民營企業支持中共。阿里巴巴此舉顯示北京從未改變打擊科技巨擘的意圖，主管機關仍打算減少科技巨頭壟斷，並限制他們的影響力。中共擔憂數據集中在少數科技公司手中，會削弱控制能力，且阿里巴巴的業務包山包海，自然淪為北京整治的目標。

專家認為，從馬雲突然現身杭州，到阿里巴巴宣布大改組，這一切似乎是北京在幕後一手策劃的大戲，目的是提振市場信心。事實上，光商界大咖馬雲回到中國，中共就能藉此彰顯支持民營企業的一面，目的同樣是重振投資人信心。

阿里巴巴求變，可能有助於滿足北京的要求，也有助於安撫投資人的心。分析師認為，如果阿里巴巴讓旗下業務分拆上市，將能讓投資人多一個投資機會，投資人也會因此重新評估每個業務的價值。

阿里巴巴各大業務集團走向市場化 兄弟登山 各自努力

根據阿里巴巴發布的聲明，該公司將建構「1+6+N」組織結構，即 1 個阿里巴巴集團 + 6 個業務集團（雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛）+N 個業務公司（阿里健康、高鑫零售、銀泰商業、盒馬、夸克等）。阿里巴巴並非成立六個新事業群，而是成立六個新業務集團，這代表每個業務集團更像一家獨立創業公司，人、財、事全面獨立，對自身業務負總責。

業界人士預料，日後阿里巴巴旗下各業務之間的合作或許會走向市場化，比如菜鳥與淘寶、阿里雲與淘寶之間的服務價格怎麼定，會以市場方式敲定，不講「兄弟感情」。

業界人士並表示，阿里巴巴這次是從頂層著手，進一步理順組織治理關係，此後阿里巴巴集團會更像一家相對超脫的控股公司，經營重心從具體業務抽離出來，將精力集中在投資、創新及孵化。

IPO 不再是遙遠夢想 哪個業務集團可能率先上市？

張勇在 3 月 28 日發布全員信，表示未來具備條件的業務集團和業務公司，都有望獨立融資和掛牌上市，這番話再度引發外界對首次公開發行股票（IPO）的想像空間。那麼在阿里巴巴目前的業務中，哪些業務可能率先 IPO 呢？

分析師認為，IPO 第一梯隊可能是菜鳥、盒馬及雲智能，第二梯隊是本地生活、飛豬等業務，第三梯隊是大文娛、國際數字商業等業務。其中阿里巴巴旗下物流公司菜鳥已經轉虧為盈，且去年第 4 季營收年增 27% 至人民幣 166 億元（24 億美元），是阿里巴巴旗下營收增幅最大的部門，凸顯消費者物流服務與國際快遞升級顯現成效。盒馬也在今年轉虧為盈，顯示降本增效提振業績。