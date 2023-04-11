阿里巴巴正式推出大語言模型「通義千問」 為每家企業打造專屬大模型

中國阿里巴巴 (09988-HK) 周二（11 日）正式推出大語言模型「通義千問」，未來旗下產品將全面接入大模型，且日後阿里巴巴將開放大模型，為每家企業打造專屬大模型。

在阿里雲峰會上，阿里雲智慧技術長周靖人正式宣布推出「通義千問」，並表示「通義千問」是一個超大規模的語言模型，功能包括多輪對話、文案創作、邏輯推理、多模態理解、多語言支持，可以極大提高上班族工作效率。

周靖人說，阿里雲將提供完整算力和大模型基礎設施，讓創業公司等企業和機構更好地實現創新，協助每家企業打造專屬大模型。周靖人表示，未來每一家企業既可以調用「通義千問」的全部能力，也可以結合企業自己的行業知識和應用場景，訓練自己的企業大模型。比如，每個企業都可以有自己的智慧客服、智慧導購、智慧語音助手、文案助手、人工智慧（AI）設計師、自動駕駛模型等。

阿里雲並宣布，將與 OPPO 安第斯智能雲聯手打造 OPPO 大模型基礎設施，基於「通義千問」完成大模型持續學習、精調及前端提示工程。此外，吉利汽車、智己汽車、奇瑞新能源、毫末智行、太古可口可樂、波司登、掌閱科技等企業表示，將在大模型相關場景方面與阿里雲展開技術合作探索和共創。

阿里巴巴執行長張勇在雲峰會上表示，阿里雲已形成模型即服務（MaaS）、平台即服務（PaaS）、基礎設施即服務（IaaS）三層架構，其中模型即服務包括基礎大模型 / 通義大模型、企業專屬大模型、魔搭社區、API 服務等。張勇說，未來阿里巴巴所有產品都將會接入「通義千問」，包括淘寶、天貓、支付寶、釘釘、高德地圖、優酷、盒馬、淘票票等。這意味用戶可以在這些產品和業務中使用「通義千問」，完成自然語言交互智慧化服務。

「通義千問」接入，將讓阿里巴巴旗下產品變得更聰明。比如，天貓精靈不僅能回答家裡小朋友的各種刁鑽問題，還多了一份情感連接，成為更溫暖、更人性化的小助手。再比如，釘釘接入「通義千問」後，可以自動生成工作方案，也可以在會議紀要後自動生成總結和待辦事項。

張勇指出，面向 AI 時代，所有產品都值得用大模型重新升級。AI 大模型的出現，是一個劃時代里程碑，人類將進入一個全新智慧化時代，就像「工業革命」一樣，大模型將會被各行各業廣泛應用，大幅提升生產力，並深刻改變人類生活方式。

「今天，阿里雲將把這些 AI 基礎設施和大模型能力向所有企業開放，共同推動 AI 產業的發展。」張勇說道。