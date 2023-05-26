Nikola股價低於每股1美元 面臨下市風險

那斯達克股票交易所週四 (25 日) 發布通知，電動車新創公司 Nikola 不符合繼續在該交易所上市的最低出價要求，Nikola 下跌了 20%，為 2020 年 11 月以來的最大跌幅。截至週四收盤，該股今年迄今累計跌幅高達 72%，收於每股 62 美分。

根據規定，那斯達克股票交易所上市的公司，如果連續 30 個工作日不能保持每股 1 美元的最低收盤價，就有下市的風險。而自 4 月 11 日以來，Nikola (NKLA-US) 股價一直沒有超過每股 1 美元。

(圖片：nikolaje 官網)

號稱特斯拉殺手的 Nikola 近期利空消息不斷，該公司最近面臨高層離職，並已退出歐洲市場，專注於其美國本土。

本月 9 日，Nikola (NKLA-US) 公布上季財報虧損擴大，並表示將暫停生產以精簡亞利桑納州廠房的產線，因為電動卡車的需求低迷。

由於擔心銷售放緩可能會促使電動車新創業者出售更多股票來籌集資金，投資人一直關注 Nikola 和其他電動車製造商的現金儲備。

Nikola 指出，「我們計畫在 5 月底暫停卡車生產，打算將生產線改造為在同一條生產線上同時容納氫燃料電池和電池電動卡車，並將在 7 月恢復生產第一批可銷售的氫燃料電池卡車。」

摩根大通分析師 Bill Peterson 寫道，雖然 Nikola 的新戰略重點是合理的，但他對業務和盈利狀況的增長與公司的目標相比抱持懷疑態度。