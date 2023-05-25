〈營業氣候調查〉去庫存壓力延續 4月製造業終結連5升

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 4 月營業氣候測驗點調查，製造業為 91.08 點，月減 2.06 點，結束連 5 個月上揚態勢轉為下滑，服務業測驗點微幅下滑 0.54 點至 98.56 點，而營建業測驗點則再度轉為上揚。

台經院指出，由於終端需求仍疲軟，廠商持續有去化庫存壓力，加上中國疫後需求不如預期，使製造業看壞當月。

在製造業調查上，認為 4 月景氣「好」的廠商比率為 9.8%，月減 20.9 個百分點，「壞」的比率則為 46.4%，月增 24.8 個百分點，有超過 60% 以上的鋼鐵基本工業、金屬製品業、非金屬礦物業、電力機械業、紡織業看壞當月，且化學工業與電子機械業看壞當月比例，也明顯高於看好。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法，看好者由 21.2% 增加 6.1 個百分點至 27.3%，看壞比率則由 24.3% 增加 0.2 個百分點至 24.5%，其中，有接近一半比例的鋼鐵基本工業廠商看壞未來半年。

服務業方面，零售業看好當月景氣，證券業、保險業和運輸倉儲業則明顯看壞，餐旅業與銀行業則呈現兩極，看好與看壞的廠商比例相近。

對於未來半年，餐旅業、證券業、保險業和運輸倉儲業明顯看好，而零售業、批發業和銀行業則多持平。