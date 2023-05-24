財劃法修正案立委提8版本 財政部給軟釘子

立法院財委會明 (25) 日將審查民眾黨、時代力量黨團擬具的「財政收支劃分法」等 32 案，其中財劃法就有 8 個版本；根據財政部估算各版本提案，中央財源少則損失 500 億元、多則損失高達 3900 億元，強調持續蒐集資料後，再適時邀集地方協商，擬具財劃法修正案陳報行政院，婉轉給了軟釘子。

財委會明天將審查民眾黨、時代力量等黨團及各委員分別擬具「娛樂稅法」、「所得稅法」、「遺產及贈與稅法」、「加值型及非加值型營業稅法」、「財政收支劃分法」 相關條文修正草案及廢止「印花稅法」共 32 案，其中又以財劃法最受矚目，光是立委提案就有 8 個版本。

根據財政部今天出爐報告，針對財劃法修正，行政院已指示適時徵詢各界意 見，凝聚共識，但考量財劃法修正涉及各級政府財政資源重分配，因此須審酌中央及地方財政狀況予以通盤考量。

財政部指出，考量各級政府財政收支劃分牽涉財政資源重分配，對各級政府財政影響至關重要，財政部已初步擬訂提升財政自主、劃一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制及地方財源不減等修法原則，蒐集相關資料研擬具體構想方案，

財政部表示，等整體擬案較為成熟時，將適時邀集地方協商後，擬具財劃法修正草案陳報行政院核轉大院審議。

另外，財政部也就立院黨團及委員提案財政收支劃分法修正草案的各版本中，涉及財政部業務部分的研析意見。

其中由國民黨立委羅明才等 17 人提案，有關營業稅納入中央統籌分配稅款比率提高為 50% 一節，經估算中央財源將減少約 500 億元，須考量中央財政外，為利均衡區域發展，除宜劃一直轄市及縣 (市) 分配基礎外，有關中央統籌稅款分配公式亦應配套檢討修正。

至於時代力量黨團所提案，有關營所稅提撥直接分成、增加綜所稅及營業稅納入統籌稅款比率、遺產及贈與稅劃一分成地方比例及土地增值稅改為全歸地方 等節。

財政部指出，根據 111 年度稅收實徵數估算，中央財源減少逾 3900 億元，恐非中央財政所能負荷；另外，考量我國各地自然環境及工商發展條件不一，稅源分布不均，擴大稅收直接分成，恐不利均衡區域發展，而遺贈稅分成比率修正，涉及市及鄉 (鎮、市) 財政，宜審慎評估

