明係投資越南設廠落腳平陽省萬坪土地 預計2024年年底投產

自行車整車廠明係 (6804-TW) 2023 年首季在中高階產品需求仍旺盛下，第一季營收以 8.84 億元改寫歷史次高，單季每股純益 1.29 元則創同期新高；同時，明係計畫赴越南投資設廠案也有進展，將在越南平陽省的新加坡工業園區建置生產，預計 2024 年年底開出首期產能。

明係主管指出，計畫赴越南投資的新廠區全部投產後的規模將與台灣廠產能相同，年產能可達 20-30 萬台自行車。

明係計畫赴越南投資設廠案投資金額約 3.5 億元，將在越南平陽省的新加坡工業園區內簽約取得 3.36 萬平方公尺 (1.03 萬坪) 建廠土地，以建廠時間估算，預計在 2024 年年底開出第一期的年產 7-8 萬台自行車產能。

明係向金管會送件擬進行上櫃以來首次市場籌資今天生效，預計將發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 2 億元資金，發行現增 5000 張，募集約 4.3 億元。

明係此一市場籌資，預計將發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 2 億元資金，發行現增 5000 張，暫訂以每股 46 元溢價發行，兩者合計擬募集約 4.3 億元資金，籌資案主辦券商爲兆豐證券，預估將以先發債籌資，在第二季完成發債，隨後辦理現金增資案。

明係 2023 年第一季營收爲 8.84 億元，季減 22.58%，年增 31.14%，單季稅後純益 3876 萬元，創歷史同期新高，單季每股純益爲 1.29。明係首季營收走高主要因上游零組件供料情形較改善，中高階自行車市場需求強勁。

明係 2023 年預估全年銷售目標爲 8.2 萬台自行車持平於 2022 年，但出貨結構的改善及單價的成長，將進一步推升營收。

除現有的台灣彰化生產線之外，明係預計投資越南設廠，爭取歐盟商機。明係董事長江永平指出，將投資越南設廠爭取歐盟商機，同時，也將以自有品牌電動輔助自行車 (E-Bike)，切入台灣地區市場銷售。

目前自行車廠巨大 (9921-TW) 及自行車應用複合材料廠拓凱 (4536-TW)，都已完成在越南的投資設廠。

明係 2022 年全年營收 33.23 億元，毛利率 10.6%，年增 1.26 個百分點，稅後純益 1.71 億元，創新高，年增 2.46 倍，每股純益 5.82 元，擬配息 2.6 元。