美光事件後 中國DRAM龍頭「長鑫存儲」恐遭美列入實體清單

《路透》報導，中國出手制裁美光後，共和黨籍眾院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格 (Mike Gallagher) 週二 (23 日) 疾呼，美國商務部應立即將中國 DRAM 龍頭長鑫存儲 (CXMT) 添加到實體清單中 (即貿易黑名單)，並確保美國技術不會受到任何影響。

中國網信辦上週日表示，美國記憶體大廠美光未通過網路安全審查，因此將阻止關鍵基礎設施運營商採購美光產品。

美光事件後 中國 DRAM 龍頭「長鑫存儲」恐納入美實體清單 (圖片：翻攝長鑫存儲官網)

對此，蓋拉格在一份聲明中說：「美國必須向中國明確表示，不會容忍對其公司或盟友的經濟脅迫。美商務部應立即將長鑫存儲 (CXMT) 添加到實體清單中，並確保美國技術，無論規格如何，都不會流向長鑫存儲 (CXMT)、長江存儲 (YMTC) 或其他在該行業運營的中國公司。」

長鑫是中國唯一一家能運用 20 奈米以下製程生產 DRAM 的業者，中國業內人士透露，長鑫存儲的技術落後美光 8 年，目前沒有迎頭趕上的跡象，向美商訂購的晶片製造設備目前不受美國出口管制影響。

市場分析，若長鑫存儲受美國出口管制，那該公司計劃以不少於 145 億美元的估值，在上海證交所科創板掛牌上市的募資前景可能會受到打擊。

蓋拉格週二補充道，美國對在中國經營的外國半導體記憶體公司授予的出口許可證，不應被用來填補美光市場空缺，韓國盟友也應該採取同樣行動，防止回填。

美光去年營業額在全球半導體公司排名第六，去年營收達 308 億美元，其中約 10% 來自中國。美光週一預測，低階產品總營收衝擊可能在偏低個位數百分比 (約 1-3%)，高階產品衝擊則為偏高個位數百分比 (約 7-9%)。

美光 (MU-US) 週二走低 0.33% 至每股 66.01 美元，年初迄今上漲超過 31%。