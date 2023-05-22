北京封殺美光 中國記憶體晶片類股飆漲

中國記憶體晶片類股周一（22 日）盤中飆漲，利多是中國國家互聯網信息辦公室周日宣布，美光公司（Micron）(MU-US) 在中國銷售的產品，具較嚴重網安隱患，中國關鍵資訊基礎設施運營商應停止採購美光產品。

中國記憶體晶片類股周一盤中大漲，睿能科技 (603933-CN) 股價一字漲停，暴漲 10%，德明利 (001309-CN) 、北京君正 (300223-CN) 、東芯股份 (688110-CN) 、同有科技 (300302-CN) 等多檔股票跟漲。

國家互聯網信息辦公室說，此次對美光產品啟動網安審查，目的是防範產品網安問題危害國家關鍵資訊基礎設施安全，是維護國安的必要措施。中國政府並宣示，仍堅定推動高水準對外開放，只要遵守法律法規要求，歡迎各國企業、各類平台產品服務進入中國市場。

國家互聯網信息辦公室在 3 月 31 日發布「關於對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查的公告」，表示為保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網安風險，維護國家安全，依法對美光在中國銷售的產品啟動網安審查。

德邦證券認為，記憶體晶片行業的銷售額、價格、毛利率均在底部蟄伏已久，目前各廠商逐步去化庫存，各類產品價格亦逐漸回穩。

中信證券則建議投資人重點關注關鍵資訊基礎設施，如信創、企業級市場等相關供應鏈。中信證券也看好三星、SK 海力士受惠機遇。