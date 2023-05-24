〈台股盤前要聞〉日本祭半導體出口禁令、券商4月獲利月減4成 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。日本政府周二正式提出半導體製造設備出口管制措施，中國半導體業者擔憂日方的限制措施過於廣泛；台股 4 月月線收黑，券商獲利也跟著縮水，全體證券商稅後純益 35.33 億元、月減 4 成。以下是今 (24) 日必看重要財經新聞。

FT：日本將管制晶片生產設備出口 中國業者憂下手比美國更重

日本政府周二（23 日）正式提出半導體製造設備出口管制措施，中國半導體業者擔憂日方的限制措施過於廣泛，可能連用於車輛、洗衣機的低階晶片生產都會受影響。閱讀全文...

三大核心業務都衰退 券商 4 月獲利 35.33 億元月減 4 成

台股 4 月月線收黑，券商獲利也跟著縮水，證交所昨 (23) 日統計，4 月全體證券商稅後純益 35.33 億元、月減 4 成；累計前 4 月券商稅後純益 196.52 億元，比去年同期增加 69.44 億元、年增 54.64%。閱讀全文...

台積電再發債 200 億元 擴建廠房設備

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (23) 日公告發行 200 億元無擔保普通公司債，用於新建擴建廠房設備。閱讀全文...

佳必琪近兩月漲 27% 大股東全漢帳面價值大增近 1.3 億元

連接器及線束廠佳必琪 (6197-TW) 今年營運持穩成長，又打入輝達 (Nvidia) AI GPU 供應鏈，近期股價飆漲，第二大股東全漢 (3015-TW) 持股價值也水漲船高，本季暴增約 1.3 億元，今年以來則增加 2 億元，增幅高達 5 成。閱讀全文...

南電吳嘉昭：第二季營運不會太差 下半年優於上半年

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 昨 (23) 日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，第二季營運不會太差，下半年隨著客戶新品問世，營運將優於上半年，且因應未來高速運算、生成式 AI 等先進科技，IC 載板面積將越做越大、層數也越來越多，整體資本支出並無更動計劃。閱讀全文...

終端需求疲弱 4 月工業生產、製造業指數年減逾 2 成連 11 黑

經濟部統計處昨 (23) 日發布工業生產統計，受景氣放緩、終端需求疲弱影響，4 月工業生產指數 76.40、年減 22.86%，其中製造業指數 75.85、年減 23.52%，兩者連續 11 個月負成長。閱讀全文...

