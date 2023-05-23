美國冬小麥棄田率升至33% 為一戰以來最高

美國農業部在近期一份報告中稱，受乾旱打擊，在全國範圍內，冬小麥農民計畫放棄 33% 的播種面積，這是自第一次世界大戰以來的最高百分比。

報告稱，堪薩斯州的農民預計將放棄去年秋天種植的約 19% 的土地，高於去年的 10% 和 2021 年的 4%。 但上周進行年度作物考察的農民、穀物貿易商和主要食品公司的代表警告說，未收割的土地比例可能更高。

堪薩斯小麥委員會執行長兼巡迴領隊 Justin Gilpin 表示，作物狀況表明這次情況類似於 1989 年，當時農民放棄了 28% 的小麥種植。

美國冬小麥一般在每年 8-10 月播種，次年的 5-7 月收割，在農作物歉收或經濟效益不佳，農民可能選擇棄田，即放棄收割農作物。

放棄田地將導致世界第五大小麥出口國的美國小麥供應減少，庫存料降至 16 年來的最低點。棄田將對農業城市的經濟造成嚴重打擊，也不利於目前全球糧價攀升所造成的高通膨現象。

此外，據稱一些堪薩斯州的農民已經認定麥田中沒什麼可收割的，因此故意向麥田噴灑殺蟲劑，以索取保險賠付。其他種植者正在將看起來慘淡的田地轉為牧牛。

政府最新月度預測顯示，堪薩斯州今年的小麥產量預計僅為 1.914 億蒲式耳，將創下 1963 年以來最低。實地考察過的專業團隊則更加悲觀，預測今年全州僅收穫 1.78 億蒲式耳小麥。