〈商品報價〉烏克蘭出口受阻 小麥大幅反彈2.6%

芝加哥三大農產品期貨周二 (23 日) 漲跌不一，因烏克蘭指控俄羅斯阻礙穀物出口，小麥應聲大漲 2.6%，玉米也跟隨走高 1.1%；黃豆則因美國春播進度加快而下跌 1.4%。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 勁揚 2.64%，報每英斗 6.2225 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 2.61%，報 6.29 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1.14%，報每英斗 5.775 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 1.63%%，報 23 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 1.4%，報每英斗 13.225 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.53%，報 24.907 美元。

路透報導，烏克蘭 23 日表示，該國最大港口皮夫登尼港 (Pivdennyi) 目前暫停運作，指控俄羅斯拒絕允許船隻進入該港，自 5 月 2 日以來就沒有接收任何船隻，嚴重影響穀物出口。

根據黑海穀物出口協議，烏克蘭穀物在戰時可經由海上安全通道從烏國三大港口敖德薩港 (Odesa)、切爾諾莫斯克港 (Chornomorsk) 和皮夫登尼港安全出口，該協議原定 5 月 18 日到期，上周獲得展延 60 日。

黃豆方面，美國農業部周一發布作物報告指出，截至 5 月 21 日當周，美國黃豆種植進度為 66%，高於五年均值 52%，由於春播進度快速，提升產量前景，引發多頭獲利平倉，打壓豆價。